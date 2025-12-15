Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Paloma Valencia es elegida como candidata presidencial de Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia salió vencedora sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín en la encuesta del Centro Democrático para la elección de su candidata presidencial. Irá a las consultas de marzo para buscar llegar a primera vuelta y hacer frente a Iván Cepeda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
15 de diciembre de 2025 - 11:13 p. m.
Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial del Centro Democrático.
Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial del Centro Democrático.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Paloma Valencia fue la ganadora en la encuesta del Centro Democrático para llevar las banderas de ese partido a las consultas presidenciales de marzo que buscan organizar los sectores de derecha y centroderecha. La senadora logró la favorabilidad por sobre sus compañeras de bancada María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes anunciaron un respaldo pleno a su candidatura en los próximos meses.

Fueron 2.109 entrevistas realizadas por la firma chilena CADEM y otras casi 5.000 consultas a la militancia del Centro Democrático realizadas por la también encuestadora chilena Panel Ciudadano, que recibió 2.555 votos válidos y que finalmente arrojaron a Valencia como la vencedora de esta contienda.

Le sugerimos: Centro Democrático define candidata y sacude el tablero electoral de la derecha

El proceso inició en octubre del año pasado, pero tomó forma el pasado mes de julio. Sin embargo, el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay modificó los acuerdos y tras el ingreso de su padre, Miguel Uribe Londoño, la campaña avanzó. Eso sí, en el camino, el senador Andrés Guerra dejó la contienda presidencial, mientras Uribe Londoño fue expulsado del partido, lo que dejó la lucha entre Cabal, Holguín y Valencia que dejó a este última como la ganadora del proceso.

Fue entonces desde el primero de diciembre que las encuestas se iniciaron dentro del seno uribista. “Realizamos 24 foros programáticos con amplia participación donde fue posible hacerlo de manera presencial“, fueron las palabras del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, previo a la revelación de la congresista como la cara presidenciable del partido.

“El sacrificio de Miguel Uribe Turbay y su familia no será en vano. El Centro Democrático honrará con toda determinación la responsabilidad de mantener un país mas seguro y más próspero. La causa de La causa de Miguel es nuestra causa”, manifestó Vallejo.

Una vez anunciada a Valencia como la nueva candidata, el directivo también destacó el rol que han tenido Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes hicieron parte de la contienda. Asimismo lo hizo la propia senadora Valencia, quien tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento para sus dos compañeras de bancada.

Puede leer: “Veo mucha pelea de enanos para participar en las consultas con el aval de los partidos”: Motoa

“Quiero darle las gracias a mi partido, porque cuando uno es candidato de un partido uno tiene que tener bien claro que está montado en una escalera que no construyó solo. (...) A nuestra militancia y todos los seguidores de este partido gracias, porque ustedes han permitido que este partido joven ya haya tenido un presidente”, dijo Valencia.

“Hoy tengo esta candidatura y tendrá mi nombre, pero esta candidatura tiene tres nombres y pertenecerá a tres mujeres. Ellas son parte estructural para que yo esté aquí. Quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega y que este partido no sería lo que es sin su firmeza y capacidad”.

La candidata presidencial también dio reconocimiento a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Además, en su discurso también celebró la memoria de Miguel Uribe Turbay e insistió que mantendrá la banderas que el asesinado senador mantenía en alto. “Siento que desde que Miguel murió estamos viviendo una película en blanco y negro porque se han ido desvaneciendo los colores. (...) Todos los días que pienso en Amapola, pienso en Alejandro, el hijo de Miguel. (...) Miguel, desde el cielo ayudános para que saquemos adelante este país”, aseguró.

En medio de su discurso, Valencia Laserna dio una pincelada de las propuestas de campaña que llevará adelante en los próximos meses. Seguridad energética, recuperación económica y seguridad en las calles fueron tres de los ejes principales abordados por la candidata presidencial y con los que se la jugará para llegar a la primera vuelta en mayo del 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Paloma Valencia

Centro Democrático

María Fernanda Cabal

Paola Holguín

Elecciones 2026

Álvaro Uribe

Uribe

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 3 minutos
Ciertamente, de las tres precandidatas del "Centro Democrático", PALOMA, era la mejor opción. La tendrá muy difícil, pues dentro de su propio partido muchos "tránsfugas" emigrarán hacia el payaso, farandulero y fundamentalista, DE LA ESPRIELLA, posiblemente con la complicidad del astuto y machista, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, consciente de que a PALOMA, no le alcanza para llegar a la primera vuelta.
JJ11072022(4437)Hace 9 minutos
Si llega esta señora a tener un millón de votos es una locura.Lo único que va a demostrarse es que el partido del matarife ya esta acabado , para el bien de este país.
micorriza(d243q)Hace 14 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Viejito Senil(zl7ku)Hace 15 minutos
en próximos días, El condenado anunciará que se unen a la candidatura de La tigresa De la Espriella, esa es su estrategia. Uribe, que reune todas las perversidades humanas en un solo cuerpo, es misóginoÑ nunca apoyará a una mujer a la presidencia.
The Fool Processor (32547)Hace 20 minutos
En medio de todo, un respiro. Mucho mejor Paloma que la Cabal.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.