María Fernanda Cabal: "Yo no he renunciado esperando la escisión del Centro Democrático"

La exsenadora habló con El Espectador sobre su apuesta para formar su propio partido. Aseguró que tuvo mucha admiración por el expresidente Álvaro Uribe y fue crítica con el partido uribista. "Siento que la comunicación no solamente tiene que ser del primer mandatario. Eso le da un sentido de autoridad y de imagen muy fuerte, pero es que hay que gobernar en equipo", dijo sobre el gobierno De la Espriella.