“Me violenta y no es la primera vez”: Pizarro sobre gritos de “Jota Pe” Hernández

En la noche de este martes, en respuesta a los cuestionamientos de algunos senadores que lo llamaron a debate de moción de censura, el ministro de Defensa aseguró que algunos de los citantes presentaron material que podría desinformar, lo que generó una reacción airada del senador “Jota Pe” Hernández, quien se levantó de su curul y a los gritos le pidió respeto al jefe de la cartera.

La reacción le valió un jalón de orejas del presidente del Senado, Iván Name, y de varios integrantes de la bancada de Gobierno, entre estos la senadora María José Pizarro, que lo tildó de “perro rabioso”. El hecho volvió a desatar la molestia de Hernández que se fue hasta el puesto de la senadora para grabar un video señalando que “la que me habla de respeto me trata de perro rabioso”.

Antes de terminar el día, la senadora Pizarro se refirió al caso y ratificó su postura. “JP reaccionó como un ‘perro rabioso’. Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana”, dijo en otro video publicado en sus redes sociales.

Varios de sus compañeros del Pacto Histórico también cuestionaron la actitud de Hernández. “El comportamiento del senador Jota Pe Hernández en el recinto del Senado es atrabiliario e intolerante. No se compete con la dignidad que le merece a todas y todos los colombianos un debate serio y argumentado sobre la defensa nacional”, dijo la senadora Clara López.

En sus redes sociales, el senador “Jota Pe” Hernández también se mantuvo en las críticas a su compañera. “No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo”, dijo. Ambos senadores ya habían chocado por temas como la reacción de Hernández a la muerte de la senadora Piedad Córdoba, a quien trató como “una bandida”.

“Referirse así a una persona que acaba de morir y no tiene cómo defenderse habla mucho del tipo de ser humano que es el senador Pulido”, dice al respecto y en su momento la senadora Pizarro. Por todos estos choques el senador ha tenido problemas con integrantes de su bancada, especialmente con Inti Asprilla, con quien ha cruzado gritos y manoteos en algunas oportunidades.

