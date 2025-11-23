Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, gana gobernación de Magdalena con abstencionismo del 70 %

María Margarita Guerra, nueva gobernadora de Magdalena. Foto: Archivo Particular

Del total de más del millón de votantes habilitados, asistieron 338.010 a las urnas. Guerra era la candidata del exgobernador Carlos Caicedo.

Con más del 99 % de las mesas escrutadas, María Margarita Guerra es la nueva gobernadora de Magdalena. Guerra era la candidata de Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo.

Resalta la abstención en el departamento. Había 1.094.215 ciudadanos habilitados para votar, pero a las urnas solo asistieron poco más de 340 mil personas, equivalentes al 30,89 %, lo que deja una abstención de casi el 70 %.

Guerra, con el aval de Fuerza Ciudadana, se midió contra Rafael Noya, exdiputado quien salió peleado de Fuerza Ciudadana, y consiguió el respaldo de la mayoría del Pacto Histórico, así como de los dos partidos opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro: Cambio Radical y Centro Democrático, lo que causó tensiones dentro de los militantes del petrismo al considerar que no debía respaldarse al candidato de las fuerzas de oposición.

Guerra obtuvo 187.555 votos, equivalentes al 56,02 % del total de votantes. Por su parte, Noya consiguió 123.777 votos (36,92 %). El candidato Miguel Ignacio Martínez de la Coalición Alma consiguió 16.430 votos (4,90 %) y Luis Augusto Santana de Dignidad y Compromiso apenas alcanzó 2.241 votos (0,66 %).

“Todos los puestos de votación instalados en cada uno de los municipios del Magdalena funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas. Nuevamente, la Registraduría Nacional cumplió con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Más temprano este domingo, el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, dio un reporte similar: “Tenemos que dar un reporte de total calma en las elecciones. Están funcionando los 389 puestos de votación, todos tienen suficiente cobertura. Todos cuentan con sus jurados de votación y una muy buena presencia de testigos electorales. A las 10 de la mañana, un poco más de 62 mil ciudadanos habían sufragado, esto equivale a cerca del 5 %”, una tendencia que se mantuvo durante toda la jornada.

