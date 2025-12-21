El presidente y otros políticos reaccionaron a muerte de exmagistrada María Victoria Calle

María Victoria Calle, exmagistrada de la Corte Constitucional. Foto: Óscar Pérez

El presidente Gustavo Petro, varios congresistas, abogados y exfuncionarios de gobierno han publicado en sus redes sociales mensajes en memoria de María Victoria Calle Correa, reconocida jurista que falleció este fin de semana. Una de las primeras entidades en confirmar la noticia fue el Consejo de Estado, que publicó un mensaje lamentando la muerte de quien también era esposa de Gustavo Gómez Aranguren, expresidente de ese alto tribunal.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro dijo que admiró a Calle por su defensa del Estado social de derecho. “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la Corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado”, aseguró.

Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho.



Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la corte Constitucional con la libertad y la… https://t.co/Y0OADibFBc — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

El mensaje fue una respuesta a un exministro de su administración, Juan David Correa, quien dirigió la cartera de Cultura y también lamentó el fallecimiento. “Murió en Medellín María Victoria Calle Correa, dos veces presidenta de la Corte Constitucional, de la que tuvo que retirarse hace 7 años por un ACV. Su voto frenó una tercera reelección del paramilitarismo en Colombia. Fue una gran magistrada. Amor para los suyos”.

El tema de su voto negativo a la segunda reelección de Álvaro Uribe como presidente también lo retomaron otras figuras de la política. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, recordó que “su voto en la Corte impidió la segunda reelección en 2010”. Claudia López, esposa de Lozano y candidata presidencial, se sumó señalando que Correa “nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010”.

El legado de la ex Magistrada María Victoria Calle nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010.

A su familia mi abrazo y cariño 🙏🏼 pic.twitter.com/86bGPiamAV — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 21, 2025

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa, una gran jurista, exmagistrada y expresidenta de la Corte Constitucional. Descanse en paz, tras una excelente actividad judicial y académica”, dijo el también exmagistrado de ese tribunal José Gregorio Hernández Galindo.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque, lamentó el fallecimiento de Calle y la recordó como “una gran amiga y una jurista ejemplar”. Y agregó que tuvo “el honor de conocerla cuando fui presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en su paso por la Corte Constitucional. Su legado de integridad y compromiso con la justicia permanecerá siempre. Dios la guarde en su santa gloria”.

La exmagistrada María Victoria Calle murió a los 66 años.

