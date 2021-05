“Más que mensajes necesitamos hechos concretos”: Gobierno sobre diálogos con Eln

El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, se refirió en entrevista con El Espectador a la voluntad de reanudar los diálogos con la guerrilla y los gestos del gobierno de Iván Duque para alcanzar una solución negociada al conflicto. Eso sí, advirtió que hasta ahora están en la fase de exploración.

¿Por qué hablar ahora de diálogos con el Eln cuando de forma paralela se están llevando a cabo los diálogos con el Comité del Paro?

El Gobierno Nacional, como es de conocimiento público, desde hace 17 meses está realizando una serie de conversaciones con el Eln. Son iniciativa del alto comisionado para la Paz, con el apoyo del presidente. Se pidió una exploración directa a la santa sede y posteriormente se le solicitó a Naciones Unidas, que también estuvo de acuerdo con hacer esa exploración.

En contexto: Proceso de paz con Eln: ¿por qué el Gobierno ahora sí apuesta al diálogo?

El Gobierno ha sido claro en dos cosas: primero, que los contactos no serán posibles hasta que se cumplan las condiciones, como cesar los actos criminales. En segundo lugar, corresponderá al Eln manifestar una voluntad de diálogo. Entonces los diálogos no se están iniciando. La exploración directa es parte del ejercicio y esto arrojó como recomendación nombrar a Juan Carlos Cuéllar como autor de paz, quien en varios de estos ejercicios pudo tener contacto con la Santa Sede, a través de una importante visita que realizó en Jamundí.

¿Qué opinión tiene sobre los pronunciamientos del Eln, que dice que negocia pero sin condiciones?

El Eln ha venido expresando, a través de distintos comunicados, algunas posiciones que nosotros como Gobierno hemos estado analizando porque en una vemos una clara voluntad de avanzar y en otra no es tan clara. Por eso, ahora que el Gobierno está avanzando en abrir espacios, es muy importante que haya una única voz del Eln que le diga al país que sí quiere avanzar en la paz.

Por otro lado, también hemos tenido comunicación a través de representantes de la iglesia católica, según la cual, alias Fabián tiene secuestrado a Tulio Mosquera Asprilla, en la zona del departamento del Chocó. Es lo que nos dicen. No quiere ceder en su liberación, pero si lo hace sería muy importante: mostraría una real voluntad del Eln de entregar a todos los secuestrados.

La guerrilla está en este momento en la posibilidad histórica de enviar un mensaje para cesar en este terrible delito, pero más que mensajes necesitamos hoy hechos concretos.

¿Cómo fueron los acercamientos con el Eln? ¿Por qué dice Pablo Beltrán que usted fue reacio a estos acercamientos?

Lo que pasa es que no ha habido contacto entre representantes del Gobierno y el Eln. Solamente ha existido una solicitud formal del Gobierno, tanto a la Santa Sede como a Naciones Unidas, para que realicen exploraciones directas. Y esa iniciativa la ha tenido el alto comisionado para la Paz, acá no ha habido actitudes reacias a la búsqueda de la paz. Debo recordar, con toda claridad, que la misión legal es verificar la voluntad real del Eln, eso es lo que he venido haciendo.

¿Cuál es el papel del expresidente Álvaro Uribe, que ha salido al baile en varias ocasiones en este tema?

El expresidente Uribe había solicitado, a través de varios de sus trinos, que se le reconociera el carácter de gestor de paz a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar. Será el presidente Uribe el que explique las razones por las cuales solicitó eso el año pasado. De otro lado, el país ha conocido por los medios de comunicación que el expresidente Uribe sostuvo una reunión con Juan Carlos Cuéllar, pero el contenido y alcance de esa reunión también le corresponde al expresidente, debido a que esa reunión no se realizó con previa consulta del Gobierno.

¿Siguen los inamovibles del Gobierno frente a las negociaciones con el Eln? ¿Ellos han dado muestras de querer ajustarse a estos requisitos o están reacios a la liberación?

Lo que nosotros hemos sido informados, por parte de un importante representante de la iglesia Católica, es que alias Fabián, que tiene secuestrado al exalcalde Tulio Mosquera Asprilla, ha rechazado la liberación del mismo hasta que le sea pagada una suma de dinero que, de acuerdo con la información que tenemos, asciende a $3.000 millones.

¿Cómo van las negociaciones del Comité del Paro?

El presidente ha manifestado su clara y expresa voluntad de entablar una mesa de negociaciones. El Gobierno expresó la voluntad; sin embargo, se considera que antes de la mesa de negociación, el Gobierno debe estudiar un documento sobre garantías de la movilización social pacífica. En ese proceso estamos. Esperamos que la voluntad del Comité del Paro y del Gobierno nos permita avanzar. En ese sentido, valoramos y agradecemos todo el apoyo y acompañamiento que hemos tenido de la iglesia y de Naciones Unidas.

¿Es un problema que un grupo de quienes persisten en la protesta digan que no se sienten representados por el Comité del Paro?

Colombia tiene distintas expresiones sociales. Hay distintos grupos a través de los cuales los anhelos e intereses de distintos sectores de la sociedad se expresan. El Comité del Paro tiene una representación sobre una serie de organizaciones en el país, pero como usted lo menciona, no todas las organizaciones están representadas en él, razón por la cual el Gobierno continuará por adelantar los acuerdos con juntas de acción comunal, gremios económicos, pequeños y medianos comerciantes, transportadores y muchas organizaciones de jóvenes.

El Gobierno del presidente Duque es uno de todos los colombianos, por tanto, él está en el deber constitucional de escucharlos a todos.

¿Qué dice frente a las críticas a Duque por no liderar las negociaciones?

Fue el presidente el que invitó a la Casa de Nariño, junto con la vicepresidenta, a los miembros del Comité del Paro. Ellos estuvieron el lunes pasado allá por más de cuatro horas y la iniciativa fue del presidente. El domingo no estaba prevista la presencia del presidente porque hemos informado que designó un equipo negociador que se hizo presente en la reunión. Los que dicen que el presidente no ha tenido voluntad, se equivocan.

¿Qué hacer para que estas negociaciones no terminen siendo improductivas, como la gran conversación de 2019?

Sabemos que los representantes del Comité del Paro tienen la voluntad para llegar a acuerdos y solucionar dificultades, pero también sabemos que para que cualquier mesa de negociación es requisito fundamental que cesen los bloqueos, los actos de violencia.