“Me resisto a pensar que el Centro Democrático se va a voto limpio el 20 de julio”: Lara

Ministro del Interior designado, durante el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, ha estado presente en medio de las negociaciones que llevan a cabo los compromisarios de Senado y de Cámara para definir las jefaturas del nuevo Congreso que se posesiona el lunes 20 de julio.

Sobre la mesa se miden tensiones por quien asumirá la presidencia del Senado, pues la puja está entre Alfredo Deluque, del Partido de la U y Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Y aunque el primero tiene el guiño del presidente electo, Abelardo de la Espriella y de los partidos tradicionales, la colectividad de Álvaro Uribe sigue buscando la forma de ganarle a Deluque. En este panorama Lara ya ha manifestado cuál es la posición oficial desde el nuevo gobierno.

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“Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”, dijo Lara.

En esta misma línea, también aseguró que no ve viable que el Centro Democrático llegue “al punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico”.

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Además, Lara extendió una invitación al Congreso para que se “ponga de acuerdo, nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República”. Y agregó: “El nombre del Dr. Alfredo De Luque nos gusta y nos encantaría, que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo de la Espriella, que fue elegido por 13 millones de colombianos, pues nos ayuden en la tarea”.

“Yo creo que el el llamado que le hago a todos los compatriotas es que hay que recuperar la seguridad. Hay que recuperar la viabilidad del Estado colombiano. Hay mucha esperanza de los colombianos, mucha fe en este gobierno, y yo le pido a todos los colombianos, a todos los partidos, que ayudemos al presidente Abelardo de la Espriella, que saquen adelante su programa de gobierno y que esto sea lo más fácil posible”, finalizó Lara.

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