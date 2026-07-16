“La paz total no deja de ser una utopía”: Otty Patiño defiende política del gobierno Petro

Otty Patiño es el comisionado de paz desde noviembre de 2023. Foto: Richard Alberto León Muñoz

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Ad portas del cierre del gobierno Gustavo Petro y en medio de los anuncios de la administración entrante de Abelardo de la Espriella sobre la fusión de las oficinas de paz, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se refirió a los resultados de la política de Paz Total del Ejecutivo saliente. Según dijo, no ve con malos ojos que la Consejería de Seguridad se cree, con tal de que logre “encontrar un camino de paz similar al que [ellos están] desarrollando”.

“La paz total no deja de ser una utopía”, aseguró el funcionario encargado de manejar la política de paz del actual gobierno. Y agregó: “De todas maneras, la paz total tiene de esos elementos, una utopía, pero también un mandato inmediato”.

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En esa línea, señaló que esa política partió de la base de que “hasta que todo estuviese acordado, nada estaría acordado”. Eso sí, dejó claro que hubo ciertos lunares en las expectativas que se formaron alrededor de las negociaciones con los grupos armados.

“Por supuesto, ha sido muy traumático. Por ejemplo, la gente que tenía la ilusión de que con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se iba a lograr una paz rápida, pues en ese sentido podríamos hablar de que el Eln no respondió esas expectativas y, al contrario, se apartó muy tempranamente de los esfuerzos de paz”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

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El comisionado señaló que esta política “completa” lo que han hecho otros procesos de paz “con un proceso de transformaciones territoriales, con la disminución de las violencias”: “Si uno se atiene a las cifras, a las estadísticas que se han desarrollado, se ha disminuido notablemente”. Incluso, habló del proceso que se desarrolla en el Valle del Guamuez (Putumayo), donde hay concentradas cerca de 100 personas pertenecientes a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), que quedará en vilo con la entrada del nuevo gobierno.

“Justamente ese es uno de los desafíos que le quedan al próximo gobierno, porque, de todas maneras, hasta una política y la aplicación de una política de sometimiento tiene que hablarse, tiene que negociarse, tiene que conversarse. No podemos pensar en que la gente que está ahí en esa zona, inmediatamente pasa el gobierno a llegar con esposas para inmovilizan a las personas y meterlos a la cárcel para luego con ellos negociar. Tienen que hablarse con ellos”, apuntó.

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Varias han sido las críticas contra los procesos de la Paz Total, que en las siete mesas de negociación activas tiene, actualmente, movimientos. Incluso, en el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, se señala la falta de resultados de esos diálogos y la agudización de la violencia en varias regiones del país.

“El Acuerdo Final de Paz ofrece un marco integral para abordar estos retos, incluidos instrumentos destinados a reforzar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes sociales y los excombatientes. Sin embargo, la implementación de estas medidas siguió enfrentando obstáculos estructurales, entre los cuales destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las políticas de paz, seguridad y desarrollo, así como entre las autoridades a nivel nacional y local”, se lee en el informe.

Por ahora, la entrada de un nuevo gobierno cambiará por completo la visión de la política de paz. Han sido continuas las críticas de De la Espriella no solo al proceso actual, también al acuerdo firmado con las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La institucionalidad ha defendido el blindaje constitucional de lo pactado, pero el cambio de visión será definitivo con el gobierno de Defensores de la Patria.

Este es el informe completo de la Misión de Verificación de la ONU:

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