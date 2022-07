“Mi echada me ha parecido fantástica”, De la Calle sobre su salida de Verde Oxígeno

Candidato al Senado para el 2022, excandidato a la presidencia 2018 y jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC-EP. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

El senador Humberto De la Calle, quien ahora se encuentra sin partido político tras su salida del Verde Oxígeno, liderado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, habló sobre los motivos que los llevaron a él y al senador Daniel Carvalho ser expulsados de la colectividad. Según él, los estatutos no eran acordes con sus ideologías y considera que lo mejor es ser independientes respecto del gobierno entrante de Gustavo Petro, tema al que también se refirió.

“Nosotros conservamos nuestra curul, seguiremos respondiéndole a los 220.000 votos de las elecciones del 13 de marzo, 220.000 votos por Carvalo y por mí”, aclaró el senador sobre su futuro y el de su excompañero de Verde Oxígeno en el nuevo periodo legislativo. Asimismo, sostuvo que ahora como legisladores independientes “apoyaremos al gobierno en lo conveniente para Colombia y tendremos la libertad de oponernos aquellas cosas nocivas. Para mí eso es muy importante y aquí es donde nosotros reivindicamos nuestro derecho a actuar con la responsabilidad y siguiendo los dictados de nuestros electores”.

De la Calle se refirió también a las diferencias que tuvieron con Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y líder del Partido Verde Oxígeno, pues ella habría intentado darles órdenes sobre lo que debían o no hacer, según manifestó el político. “En la fase final de estas discusiones, se nos presentó un proyecto de estatutos que crea el cargo de fundadora del partido con nombre y apellido, aunque es un poco curioso un nombre y apellido en unos estatutos, con carácter vitalicio y todo muestra ese cuadro en virtud del cual había como la idea de que ella nos daba órdenes y nosotros teníamos que obedecer”.

Esta supuesta situación, según manifestó De la Calle, no les daba espacio para “una reflexión buscando la mejor decisión, que en mi opinión, en este momento actual de Colombia donde hemos salido de tanta ferocidad y tanto fanatismo, esa posición independiente, yo creo que es la que más consulta el sentimiento general de los colombianos, que ha encontrado un respiro de estos tremendos años de fanatismo”.

El legislador aseguró que, hasta el momento, no ha contemplado la opción de irse a otro partido político, de acuerdo con él, “por ahora lo que he dicho es que estoy respirando la nueva libertad, la independencia, yo estoy realmente muy contento con lo que pasó”. De la Calle dijo que su “echada” del partido político le alegra, pues recordó que “en el colegio, en mis años en los que me educaba en Manizales, estuvieron a punto de echarme del colegio y el profesor de filosofía impidió la echada”, según él, ahora " es mi primera echada, pero me ha parecido una cosa realmente fantástica”.

Sobre el gabinete ministerial que ha elegido Petro hasta ahora, De la Calle manifestó que esos nombramientos “por lo menos en la estructura política produjo un cierto grado de tranquilidad, claro, hay inquietudes, nosotros mismo las tenemos”. Aún así, sostuvo que los nombres que han sido designados por el presidente electo le generan un alivio y pueden generar optimismo en el país, pero que a pesar de esto mantiene algunas diferencias ideológicas sobre propuestas del entrante gobierno.

“En primer lugar, respecto de la reforma tributaria. Creo que hay que hacer una reforma tributaria, creo que la crisis social es enorme, creo que el Estado tiene que tener más potencialidad para resolver problemas de carácter social, pero $50 billones es una suma que si se le extrae a la economía privada la marchita o por lo menos le crea un golpe muy duro y termina en un proceso de excesiva estatización en el panorama económico”, dijo De la Calle. También manifestó que a esta reforma “le han ido buscando una perspectiva más moderada y estaremos atentos a eso”.

Otro de los temas a los que el senador le inquietan del nuevo gobierno, según dijo, es el del “llamado ‘perdón social’, creo que hay que consolidar la paz, en eso yo estaré de acuerdo, pero quiero conocer los límites, hasta dónde llega y cómo se va a hacer”. Por último, el político manifestó que sobre el cambio climático, aunque comparte ideas con Petro, hay otras que no lo convencen y ve problemáticas.

“Yo comparto la tesis de Petro de que hay que eliminar o por lo menos disminuir drásticamente el uso de combustibles fósiles. Pero la primera propuesta que él señaló de que el 7 de agosto suspender la exploración, eso tendría un impacto muy grave en materia fiscal, en materia de balanza cambiaria y comercial de Colombia y, por lo tanto, creo que eso hay que hacerlo de manera más progresiva”, concluyó.

El rifirrafe entre Betancourt, De la Calle y Carvalho se dio, porque los dos senadores electos, que le daban presencia a Verde Oxígeno en el Congreso, no estaban de acuerdo con la postura de la líder del partido, quien buscaba que fueran oposición y querian que el partido se declarara en independencia. La decisión fue respaldada por al menos 40 integrantes de la colectividad durante la asamblea virtual realizada el pasado sábado.

