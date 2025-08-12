Miguel Uribe: así fueron sus luchas en el Senado, la Alcaldía y el Concejo de Bogotá

Así fue la carrera política de Miguel Uribe. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante 14 años, Miguel Uribe Turbay quiso hacer parte de las principales discusiones políticas en Colombia. Sin embargo, su camino público, que empezó a los 26 años, se vio truncado el pasado 7 de junio. Ese día, un sicario de 15 años le disparó a quemarropa. Por ese atentado estuvo internado durante 65 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa de Bogotá, hasta que murió en la madrugada del lunes.

La tarde de ese sábado, Uribe estaba en un acto de campaña para un recorrido que había empezado casi un año antes, cuando anunció que buscaría ser el presidente de Colombia. A ese camino llegó en 2011 cuando dio sus primeros pinos en la política. Primero como concejal y presidente del Concejo de Bogotá, luego como secretario de Gobierno de la alcaldía de la capital en la era de Enrique Peñalosa y después como el senador más votado de todo el país.

En cada uno de esos hitos hubo coincidencias. Por ejemplo, desde sus días en el Concejo hasta el último acto público que hizo en Bogotá, fue vehemente en su oposición a Gustavo Petro, cuando era alcalde y luego como presidente. También coincidió en sus ambiciones, las que realizó, pero también las que no. Y, además, las prioridades y los temas que defendió, tanto en la capital como siendo senador miembro de la bancada de oposición.

Lea también: Miguel Uribe: el impacto de un magnicidio que puso fin a 14 años de acción política

Su apuesta por Bogotá

Además de enfrentarse a Petro durante su cuatrienio en el Palacio de Liévano, Uribe Turbay también defendió e impulsó políticas públicas orientadas al bienestar social, propuestas en materia de educación como el bilingüismo para los colegios públicos, los eventos culturales y las obras viales claves para la capital. El interés en esos temas lo llevaron a aceptar ser secretario de Gobierno de Peñalosa. A ese cargo renunció en 2018 para ser candidato a la alcaldía, donde esperaba continuar con varias de las políticas emprendidas por Peñalosa.

La oposición a Petro

Desde que inició su paso por el Concejo. Miguel Uribe, entonces miembro del Partido Liberal, se sumó a la bancada opositora al alcalde Gustavo Petro. Desde esa posición, por ejemplo, criticó al hoy presidente por su intento de cambiar el esquema de seguridad, que llevó a que el exprocurador Alejandro Ordóñez a destituirlo (discusión en la que incluso terció la Corte Interamericana de Derechos Humanos). “El fallo del procurador demuestra lo que muchos advertimos y fue la improvisación, arbitrariedad y el desconocimiento de la ley de Petro cuando emprendió la implementación del modelo de basuras”, dijo entonces. También chocó con Petro, como cuando, siendo secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, defendió la apuesta del tren elevado para Bogotá.

Como concejal defendiendo apuestas como la del metro elevado, otro tema por el que chocó con Petro. E, incluso, cuando salió de ese cargo, siguió intentando incidir en las discusiones políticas bogotanas, como cuando demandó, en 2022, el POT presentado por Claudia López.

Las aspiraciones electorales

Su primera medición en las urnas fue en 2011. Ocho años después, se lanzó de nuevo a un cargo de elección popular. En 2018 renunció a la Secretaría de Gobierno para buscar la Alcaldía de Bogotá. Aunque se inscribió como candidato independiente, con 400.000 firmas que avalaron su candidatura, contó con el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se contaron Conservador, Mira, Liberal, Colombia Justa Libres y Centro Democrático. Pese a esos apoyos, se ubicó en un tímido cuarto lugar con 426.982 votos, lo que mostró el impacto de la baja popularidad de Peñalosa, de quien no se pudo desmarcar durante la campaña. Cuatro años después, volvió a medirse en las urnas. El 13 de marzo de 2022, Miguel Uribe Turbay se convirtió en el congresista más votado, no solo de su partido, sino de todo el país, con 223.167 votos, convirtiéndose en una de las voces fuertes de la oposición al presidente Petro. En 2026 esperaba repetir el éxito de ese momento.

No se pierda: Petro decretó un día de duelo nacional y honores fúnebres por muerte de Miguel Uribe

Las luchas de Uribe Turbay en el Senado

Desde la Comisión Tercera del Senado y la plenaria de la corporación, el senador lideró varios debates de control político en contra del Gobierno, especialmente en temas relacionados con seguridad y economía. Uno de los últimos que realizó, en mayo de este año, fue bautizado como “Colombia al borde del colapso fiscal”. Fue crítico de la caída del recaudo tributario durante el Gobierno Petro y la pérdida de recursos para Ecopetrol. Sobre seguridad, varios de sus compañeros recuerdan el debate de moción de censura que dirigió en contra de Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, por la crisis de orden público que azotó al país en 2024. Durante su paso por el Capitolio presentó y defendió 24 proyectos de ley y actos legislativos como autor y coautor.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.