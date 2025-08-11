Petro decretó un día de duelo nacional y honores fúnebres por muerte de Miguel Uribe

Petro decretó duelo nacional por muerte de Miguel Uribe. Foto: Archivo Particular

A través del decreto 0895 de 2025, la Casa de Nariño ordenó 24 horas de “duelo nacional” por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque sicarial cuando se encontraba en un evento de campaña para su aspiración presidencial.

De acuerdo con el documento de la Presidencia, durante este tiempo, entre otras cosas, todas las entidades públicas del país izarán a media asta –al igual que unidades militares y embajadas en el exterior– la bandera nacional.

“El Gobierno Nacional manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento del honorable senador Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D), y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a la señora María Claudia Tarazona, a su hijo Alejandro Uribe Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño y demás familiares y allegados”, se lee en el decreto.

En este mismo acto, el presidente dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional tomará las medidas para que en todas las guarniciones se tributen los honores militares correspondientes en memoria del honorable senador Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D).

Además, por medio de otro acto administrativo, marcado como 0896, el presidente Gustavo Petro decretó “honores fúnebres” luego del magnicidio de Uribe Turbay. “Por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Casa Militar-, se coordinarán las acciones necesarias para la implementación del presente Decreto”, establece el otro decreto presidencial conocido en la noche de este lunes.

Además del decreto, el presidente se pronunció en su cuenta de X. “Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología (...) Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”, dijo el jefe de Estado.

Decretos del presidente por muerte de Miguel Uribe

Noticia en desarrollo...

