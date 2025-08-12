Esta es la persona que ocuparía la curul de Miguel Uribe en el Congreso. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, debido al atentado que sufrió hace dos meses, llegará una nueva persona al Congreso para ocupar su curul en el Senado y en la Comisión Tercera, una de las células económicas que tiene a su cargo debatir temas como el Presupuesto General.

Miguel Uribe: así fueron sus luchas en el Senado, la Alcaldía y el Concejo de Bogotá.

Se trata de María Angélica Guerra López, sobrina de la exsenadora María del Rosario Guerra e hija del también exsenador sucreño José Elías Guerra de la Espriella, una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con la Ley Quinta, en caso de fallecimiento de un congresista, la ausencia se tomará como una falta absoluta, dictándose que la persona de la lista presentaba por el partido que tenga más votos, pero no le haya alcanzado el umbral previamente, asumirá la curul en la corporación.

Guerra obtuvo casi 38.000 votos en las elecciones al Congreso de 2022, quedando en el lugar número 14 de la lista que presentó el Centro Democrático para competir en los comicios. Para ese momento, no le fueron suficientes los votos para tener una silla en el Legislativo.

Petro decretó un día de duelo nacional y honores fúnebres por muerte de Miguel Uribe.

Mientras se dan los pasos para la llegada de Guerra, el Centro Democrático continúa lamentando el asesinato a Miguel Uribe, reclamando celeridad en la investigación que se desarrolla y realizando diferentes actividades y conmemoraciones para honrar la vida política del senador.

Entre esas, la velación del congresista en cámara ardiente, que continuará en el Salón Elíptico del Congreso hasta este martes 12 de agosto, día en el que puede entrar el público general para despedirse de Uribe Turbay. Un día después, se realizará una eucaristía en la Catedral Primada.

Choque entre Uribe Vélez y Santos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó fuertemente la asistencia del también exmandatario Juan Manuel Santos a la velación del senador Miguel Uribe: "En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales".

El mensaje lo respondió Santos, quien invitó al expresidente a “dejar atrás el odio”. “Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, mencionó.

“No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, contestó Uribe.

No sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que Ud tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo Ud se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. https://t.co/9dqPeL9yxL — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2025

