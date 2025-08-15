Uribismo estudia nombres para reactivar la campaña tras magnicidio de Miguel Uribe

Senador Miguel Uribe y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Miguel Uribe

La campaña electoral para 2026 se sigue moviendo a pesar del magnicidio contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y por ello, el Centro Democrático ya analiza quién podría tomar las banderas del congresista fallecido para reactivar la campaña con el propósito de hacerle frente al petrismo.

Aunque el uribismo continúa en duelo y prepara para este domingo una serie de eucaristías y misas en todo el país en honor a la vida y trayectoria de Uribe Turbay, no ha dejado de lado el cálculo político.

Ya recibió el guiño del padre del senador, Miguel Uribe Londoño, quien justo después de la eucaristía en la Catedral Primada dijo que se debe aprovechar la “oportunidad única” que se tiene para frenar al actual gobierno del presidente Gustavo Petro en 2026, agregando que dentro de poco se deberá respaldar a quien tome las banderas de su hijo Miguel.

El Centro Democrático tiene cuatro precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, quienes ya retomaron actividades y están participando en varios foros y conversatorios para dar a conocer sus propuestas de país. Sin embargo, ninguno termina por convencer al condenado expresidente Álvaro Uribe, quien cumple 12 años de prisión domiciliaria y está a la espera de un fallo en segunda instancia.

Como ninguno de los cuatro aspirantes capta toda la atención de Uribe, el partido baraja otros nombres. Ya mucho se ha hablado de Vicky Dávila e incluso de Abelardo de la Espriella, pero el nombre que empezó a sonar es el del exembajador en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, quien estaría siendo impulsado por un sector empresarial del país.

El nombre de Pinzón gusta en las bases uribistas, pues tendría relacionamiento con los Estados Unidos por su paso diplomático durante el gobierno de Iván Duque y fue ministro de Defensa en la administración de Juan Manuel Santos, apartándose de los postulados del Acuerdo de Paz. Relación con el mandato de Donal Trump y seguridad son dos de las banderas en las que insistía Uribe Turbay.

Igualmente, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, han tomado protagonismo en la escena política luego de la condena en primera instancia contra su padre.

