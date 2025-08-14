“Gobierno debe asumir su responsabilidad”: las reacciones por ataque contra congresista

Congresista Julio César Triana denunció ser víctima de un atentado armado en Huila. Foto: Archivo particular

El país político rechazó al unísono la noticia del intento de atentar contra la vida del representante a la Cámara Julio César Triana, de la bancada opositora de Cambio Radical. Fue el propio legislador quien grabó un video para denunciar que su carro recibió varios impactos de arma de fuego cuando salía del municipio de La Plata, en el Huila. Aunque el congresista está fuera de peligro y fue evacuado en helicóptero hacia Neiva, la situación ha generado preocupación en varios sectores.

Varios congresistas y líderes políticos han alertado por el contexto del ataque, pues señalaron que este se dio justo cuando el país despedía al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Integrantes de la oposición lanzaron nuevas críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad y otros pidieron medidas para parar la ola de violencia.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, fue uno de los que habló de una crisis de orden público en el país. “Colombia necesita seguridad, esto no es una proposición extremista, es un elemento básico para que viva la Nación”, dijo en un mensaje en su cuenta de X. Uribe aseguró que al ataque se suma el asesinato de Uribe Turbay, el de tres militares y las denuncias de amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el secretario de seguridad y 3 concejales de la ciudad.

Asesinaron a Miguel.



Un día antes de sus exequias asesinaron a 3 militares: el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.



Atentaron contra el parlamentario de Cambio Radical, Julio César Triana, en el Huila.… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 14, 2025

El liberal Lidio García, presidente del Congreso, también condenó el atentado contra el vehículo del representante Triana. “En la antesala de la campaña electoral, exigimos al gobierno garantías plenas para la seguridad de congresistas y líderes políticos. Hoy, mientras despedimos al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de esta violencia, no permitiremos que estos hechos se normalicen. El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad para garantizar unas elecciones tranquilas donde todas las voces puedan expresarse con libertad. Como vamos, vamos mal”, explicó.

Lo propio hicieron algunos precandidatos presidenciales. “No van a parar. El congresista de Cambio Radical Julio César Triana denunció que criminales le dispararon al vehículo en el que se transportaba, en una vía en el Huila. El testimonio es angustiante”, señaló Vicky Dávila, quien compartió el video de la denuncia.

“El parlamentario ha recibido más de tres amenazas por grupos criminales. Todo esto ocurre ante la indolencia de las autoridades que, pese a las denuncias y advertencias, no hicieron nada. Igual que con el gobernador del Caquetá, como lo denuncié. Y por lo visto, ni el vil asesinato de Miguel Uribe Turbay permitió que, a lo menos hoy, dieran un respiro”, cuestionó Germán Vargas Lleras, quien además es jefe de Cambio Radical.

Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los integrantes del cartel de las disidencias del narco alias Iván Mordisco hicieron el atentado: “Huyeron cuando entraron en combate con tropas del Ejército. Por inteligencia se conoce que la estructura criminal tendría heridos. Mantenemos la ofensiva para desmantelar todas las amenazas, especialmente aquellas que atacan a la democracia”.

Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el ejército se encuentra en combate con los autores del atentado.



La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco. https://t.co/UhTr1ICvMG — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que para este jueves a primera hora citará al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, con la presencia del director de la Policía, el director de la Unidad Nacional de Protección, las fuerzas militares y otros entes para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros.

