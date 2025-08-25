Gobierno ha desplegado 3.000 uniformados del Ejército para dar seguridad electoral

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, revisaron este 25 de agosto la seguridad para las elecciones del 2026. Foto: Ministerio del Interior

Ante las diversas amenazas de orden público y la oleada de violencia que ha sacudido al país en las últimas semanas, y el riesgo de que eso termine impactando sobre el proceso electoral, el Gobierno aseguró en la noche de este lunes que se encuentra desplegando las capacidades operativas y técnicas necesarias para evitar cualquier anomalía.

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, aseguraron que los uniformados que se requieren para dar garantías están actuando en todo el país y que, por lo mismo, en 24 departamentos se han realizado actividades proselitistas sin contratiempos.

“Todo esto se ha hecho con un esfuerzo bastante importante por parte del Gobierno Nacional, de la cúpula militar y de la Dirección de la Policía para proteger a los candidatos en estas elecciones. Eso es lo más importante de este proceso electoral, buscar que existan las garantías en este proceso electoral”, precisó el ministro Benedetti.

De hecho, el funcionario aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene a 194 personas bajo su protección, para lo cual se han asignado a 326 policías, 32 vehículos convencionales, 75 blindados y 56 chalecos de protección.

Este balance se realizó durante la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (Cormpe), al cual también asistió la cúpula miliar y de policía.

Por eso, según el ministro Sánchez, “de la mano de la UNP incrementamos la capacidad de protección significativamente; duplicamos las personas encargas de la protección: pasamos de 229 a 520 entre policías y miembros de la UNP”.

#AEstaHora se lleva acabo la cuarta sesión del Comité de Recomendación de Medidas de Protección para el Proceso Electoral -CORMPE- para verificar las estrategias integrales de protección y seguridad de los congresistas y precandidatos presidenciales que participarán en las… pic.twitter.com/tuWxfuqHW0 — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 25, 2025

Además, según su declaración, el grueso del país ha sido un escenario tranquilo para el ejercicio proselitista.

“En 24 departamentos se ha desarrollado cada una de las jornadas de los precandidatos sin ningún problema; para ello hemos desplegado 6.351 hombres y mujeres de nuestra Policía adicionales a los esquemas de seguridad individuales, y hemos desplegado 96 pelotones, que equivalen a 3.000 hombres y mujeres de nuestro Ejército, para garantizar la seguridad”, enfatizó Sánchez.

En todo caso, luego del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) y del atentado contra el representante Jaime Triana (Cambio Radical), ambos de sectores de oposición al Gobierno del presiente Gustavo Petro, se han levantado alertas sobre las garantías que se requieren para que las citas a urnas del 8 de marzo (Congreso) y el 31 de mayo (Presidencia) se den con normalidad.

