Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura y dijo que la seguridad será su bandera

Acompañado por decenas de personas que ondeaban banderas de Colombia, Miguel Uribe Londoño hizo este martes su primer pronunciamiento como precandidato presidencial del Centro Democrático. Desde las escaleras de la Plaza Núñez del Congreso, el ahora aspirante a llegar a la Casa de Nariño recordó a su hijo asesinado y aseguró que retomará sus luchas.

Londoño arrancó agradeciendo las condolencias y respaldo ciudadano que ha recibido en los últimos días y aseguró que esas muestras de afecto lo impulsaron a lanzarse a la carrera presidencial. “Es una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia. Hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a un hijo asesinado por sus ideas, una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible”, aseguró.

Según dijo, se postuló como precandidato presidencial tras considerar que su figura puede ser “un factor que ayude a consolidar la unidad nacional y sacar a Colombia del precipicio al que nos quieren conducir”. Así mismo, dijo que sabe muy bien lo que significa perderlo todo “y por eso estoy decidido a que nuestro pueblo lo recupere todo”.

En este punto, Uribe Londoño volvió a citar a su hijo y señaló que él habría querido que retomara sus banderas. En medio de su discurso también dijo que considera que ahora se expondrá a nuevos ataques, calumnias, injusticas e incluso que está en la mira de quienes ordenaron asesinar a su hijo hace más de dos meses.

“No tengo miedo, no puedo sentir miedo porque mi vida ha sido como la de millones y millones de mis compatriotas que han sufrido y siguen sufriendo injusticias y ataques (...) ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que segaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar, sus amenazas me hacen más fuertes y ratifican mis convicciones", aseguró.

El Centro Democrático aclaró que todo el partido y los otros cuatro precandidatos (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra) le dan la bienvenida a Uribe Londoño y esperan que desde ya se sume al proceso de selección del candidato único. Así las cosas, el padre de Miguel Uribe Turbay tendrá que someterse a las reglas de juego de la colectividad y deberá participar en todos los debates y eventos de campaña.

Por otra parte, el partido informó que “definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”.

Uribe Londoño se estrenará este domingo 31 de agosto en los foros del Centro Democrático. En la edición de este fin de semana el tema será la lucha contra la corrupción. Así mismo, se espera que empiece a recorrer el país por su cuenta y que dialogue con los otros precandidatos del uribismo.

