Miguel Uribe Londoño irá a la primera vuelta presidencial: así toma forma el tarjetón

Miguel Uribe Londoño volverá a la carrera electoral en la que se busca al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Así lo comunicó este martes en un evento desarrollado en Bogotá y en el que anunció que su intención presidencial se mantiene en firme con el aval del Partido Demócrata.

Con presencia de sus familiares más cercanos, incluida María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay - e hijo de Uribe Londoño - el empresario antioqueño anunció que mantiene en firme su deseo por llegar a la Presidencia argumentando que ninguno de las personas que hoy están en carrera presidencial representan los valores de su hijo.

Y es que es de resaltar que este paso que toma Uribe Londoño se debe a que a finales de noviembre del año pasado fue expulsado de la contienda en la que el Centro Democrático elegiría a su ficha presidencable. En ese momento, la decisión fue adoptada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de esa colectividad, quien afirmó que Uribe Londoño había anunciado en una llamada el respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y aunque Londoño desestimó los argumentos, no continuó con un proceso que posteriormente dejó ungida a Paloma Valencia.

En medio de su discurso Uribe Londoño dijo que “la justificación”, para volver a la carrera presidencial, “es que el programa que construimos juntos no está siendo representados por ningún aspirante a la Presidencia. De hecho, la voz y las ideas de mi hijo han sido silenciadas dos veces. La primera, con su asesinato brutal. La segunda, cuando el jefe del partido Centro Democrático dio la orden que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso. Fue una injusticia más”.

Con este aval, su intención por suceder al presidente Petro en la Casa de Nariño se materializará de forma directa en la primera vuelta, donde ya le esperan otros 13 aspirantes. Y es que el grueso de candidatos se encuentra en un proceso de depuración previo que surtirá efecto en las consultas del 8 de marzo y en el que hay tres bloques: La consulta de las soluciones, con Claudia López y Leonardo Huerta; la Gran Consulta por Colombia donde hay nueve candidatos, incluida Paloma Valencia; y el Frente por la Vida en el que puntúan Roy Barreras y Daniel Quintero.

¿Quiénes son los candidatos en primera vuelta?

Mientras que en marzo se depura un bloque de candidaturas presidenciales, ya hay cerca de 15 nombres que aguardan para aparecer en el tarjetón de mayo. Además de Miguel Uribe Londoño, los dos que mayor puntuación en las encuestas son Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Este último pudo estar en la consultas tras petición de varios sectores, pero finalmente declinó la oferta.

Asimismo, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo fueron los otros que, a pesar de las ofertas, también se bajaron de esas encuestas. Y como no, Iván Cepeda. El presidenciable del Pacto Histórico es el de mayor opinión en encuestas y tras líos jurídicos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) retiró su opción de participar en marzo para ir de forma directa a mayo. En ese mismo sector de izquierda, Clara López ya fue la primera en inscribir su candidatura formalmente.

Previo a esa decisión, otros como Daniel Palacios o Mauricio Lizcano también habían decidido llegar de forma directa a mayo. Sondra Macollins, Maurice Armitage, Santiago Botero y Carlos Felipe Córdoba son los otros que también están instalados en esa contienda en mayo.

