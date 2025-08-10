María Claudia Tarazona se pronuncia tras parte médico de Miguel Uribe y convoca a oración

La esposa del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

María Claudia Tarazona convocó a una jornada de oración por la recuperación de su esposo, Miguel Uribe, luego de que la Fundación Santa Fe emitiera un comunicado señalando que el senador sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central.

La oración se realizará este lunes 11 de agosto a las 7:30 de la noche y estará acompañada también por los militantes del Centro Democrático, partido desde el que se han visto pronunciamientos de solidaridad con la familia del senador y precandidato presidencial.

"Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación“, indicó Tarazona en sus redes sociales.

Aunque en las últimas semanas miembros de su familia aseguraron que Miguel Uribe estaba presentando mejorías y se estaba recuperando de la mejor manera, el centro médico informó que “su estado clínico revirtió a una condición crítica“.

Según informó la Fundación Santa Fe sobre el senador Uribe Turbay, el político “requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”. Asimismo, el comunicado señala que “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”.

¿Qué se sabe hoy del atentado contra Miguel Uribe?

Este sábado 9 de agosto, la información oficial sobre el caso es la siguiente:

El senador y precandidato del Centro Democrático fue atacado por un sicario en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, ubicado en la localidad de Fontibón. El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del pasado sábado 7 de junio, durante un evento político de su campaña presidencial. El presunto sicario fue capturado por sus escoltas. Se trata de un joven de 15 años, que utilizó una pistola Glock nueve milímetros. Hizo ocho disparos y tres de ellos hirieron de gravedad a Miguel Uribe. El joven capturado fue tratado en un centro médico de la capital, pues resultó herido en la persecución que terminó en su captura. Un juez ya legalizó su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio, que no aceptó. El investigado fue trasladado al búnker donde cumplirá la medida privativa de la libertad que impuso el juez. Los investigadores del caso han realizado aproximadamente 30 entrevistas y revisado cientos de horas de videos de vigilancia para esclarecer los hechos. Por ahora, no han dado pistas de quién habría contratado al sicario y ni de quién sería el autor intelectual del atentado. Las autoridades le siguen de cerca la pista a al menos cinco cómplices del presunto sicario. Videos de cámaras de seguridad muestran que el joven que sale en videos disparando a Uribe no llegó a la zona solo y que sí tenía un celular, antes del atentado. El joven está colaborando con la justicia y su familia y él mismo podrían entrar al programa de protección de testigos. La Fiscalía capturó y le imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González, un hombre que habría participado en la planeación del crimen desde días antes del atentado. Según el ente investigador, el procesado hizo inteligencia en el parque donde ocurrió el ataque y el día que ocurrió había estado dentro del carro del que descendió el presunto sicario, minutos antes de disparar. La Fiscalía sostiene que en ese automóvil, el menor fue cambiado de prendas de vestir y recibió el arma para realizar el atentado. Por petición del ente investigador, Carlos Eduardo Mora González enfrentará el proceso penal en su contra, por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, privado de la libertad. El sábado 14 de junio fue capturada la tercera persona en el marco de la investigación por el intento de homicidio en contra del precandidato presidencial. La captura fue en Florencia (Caquetá). La mujer sería una de las personas que iba a bordo de un vehículo modelo Spark, de color gris, en el cual se le habría entregado el arma al menor de 15 años que cometió el crimen en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Katerine Andrea Martínez Martínez fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El jueves 19 de junio, las autoridades capturaron a William Fernando González Cruz, el cuarto implicado en el atentado contra Uribe Turbay, quien habría participado en la coordinación del ataque. Ya fue judicializado y está preso en el búnker de la Fiscalía, junto con todos los procesados. El ente investigador ya aclaró que está investigando el hecho como un crimen político y que ya tiene evidencia de que el arma y las balas utilizadas para el atentado fueron alteradas. La Fiscalía y la Policía ya identificaron al quinto implicado, señalado de ser el cerebro logístico detrás del atentado. Se trata de José Elder Arteaga Hernández, quien habría contactado y coordinado a los otros implicados. La autoridades ofrecían una recompensa de hasta $300 millones por información que permitiera dar con su paradero. El sábado 5 de julio, se logró la captura de José Elder Arteaga Hernández. El hombre, conocido por los alias de Costeño o Chipi, fue detenido en la localidad de Engativa, al Occidente de Bogotá. Un día antes, Interpol había emitido una circular roja en su contra. Alias el Costeño fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (todas agravadas). Además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Un sexto implicado se entregó a las autoridades y fue enviado a prisión. Cristian Camilo González Ardila fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque se entregó a las autoridades el pasado 18 de julio, no aceptó cargos. Un menor de 17 años que habría estado implicado en el atentado contra Miguel Uribe se presentó ante las autoridades. Al parecer, habría estado presente en una de las reuniones en las que se habría planeado el ataque contra el político. Sin embargo, al día siguiente abandonó las instalaciones del ICBF donde se encontraba ampliando las declaraciones a las autoridades. El menor sicario que disparó contra Miguel Uribe en Bogotá fue acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su caso es levado por un juez especializado en Código de Infancia y Adolescencia.

