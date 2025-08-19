No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Centro Democrático alista movimientos electorales tras la muerte de Miguel Uribe

Han crecido las tensiones en el partido por cuenta de tres nombres que no hacen parte de sus filas y que podrían estar peleando una candidatura. Las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra siguen en la pelea para posicionar sus nombres.

Redacción Política
19 de agosto de 2025 - 01:22 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe dirige el partido Centro Democrático.
El expresidente Álvaro Uribe dirige el partido Centro Democrático.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Varios movimientos han ocurrido en los últimos días en el interior del Centro Democrático. La muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay por un atentando en su contra dejó un puesto vacío en la contienda para el cual varios nombres se están analizando.

La posibilidad de que una nueva figura aparezca entre los precandidatos la dejó el mismo expresidente Álvaro Uribe, líder del partido que cumple una condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria, este domingo. En un encuentro virtual en honor al congresista asesinado, pidió a las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, así como al director del partido, Gabriel Vallejo, reunirse “a más tardar el martes” para definir la estrategia electoral.

Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila están entre los que podrían entrar en la contienda. Precisamente, la semana pasada Uribe se refirió a una reunión que tuvo con el exministro de Defensa y aseguró que se encontraron “puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”.

Pero más figuras podrían sumarse para tomar el puesto del fallecido Uribe Turbay. Se ha hablado de la posibilidad de que la familia del congresista proponga un candidato propio, y estaría entre el padre del congresista, Miguel Uribe Londoño; su hermana, María Carolina Hoyos; o su esposa, María Claudia Tarazona. Junto a ellos, también se ha mencionado al representante Andrés Forero, el exviceministro Rafael Nieto —quien le dijo a este diario que sí se lo propusieron—, y los hijos de Uribe Vélez: Jerónimo y Tomás.

En todo caso, el partido no solo se enfrenta al golpe de la muerte de Uribe Turbay, sino a la condena de su líder natural. El mismo exmandatario lo reconoció este domingo e instó a sus militantes a “hacer un esfuerzo para, a través de las redes, conectar más y más colombianos”.

“Nuestros precandidatos tienen una limitación por las amenazas de seguridad y, por supuesto, mi situación por la privación de la libertad”, apuntó. Y agregó: “Nuestros candidatos son víctimas de una amenaza terrorista. Tendrán que apelar a este tipo de instrumentos de comunicación”.

Con decisiones claves para tomar en los próximos meses, en los que se decidirá vía encuestas cuál será la persona que lleve las banderas de la colectividad, tampoco se ha dejado de lado la posibilidad de una consulta interpartidista en marzo.

Por Redacción Política

