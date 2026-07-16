Avanzan empalmes regionales de De la Espriella: Huila y Antioquia siguen en la lista

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, liderará el cuarto empalme regional este viernes en el Huila. Foto: @ABDELAESPRIELLA

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, avanza en la tarea de llevar a cabo los empalmes regionales a lo largo de todo el territorio nacional, luego de culminar los encuentros en Norte de Santander, Santander y Casanare, se alista para su siguiente parada en el departamento del Huila y posteriormente visitará Antioquia.

La cita es este viernes 17 de julio en la ciudad de Neiva a las 11:30 de la mañana. El encuentro se realizará a puerta cerrada en las instalaciones de la Gobernación y al finalizar la reunión, De la Espriella entregará declaraciones a los medios de comunicación como ha venido haciendo con los otros empalmes.

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En estas reuniones, con gobernadores y alcaldes de los diferentes territorios, se han trabajado aspectos críticos que permean al país: la crisis en seguridad, las afectaciones en el sistema de salud y otros como la prosperidad y el desarrollo económico. Además, se han puesto sobre la mesa los proyectos estratégicos a nivel de infraestructura y manejo vial que por diferentes motivos han permanecido estancados durante el gobierno Petro.

Y es que precisamente la articulación entre las regiones y el gobierno saliente ha sido uno de los puntos más difíciles de llevar. Desde diferentes gobernaciones se ha alertado de la escasa e incluso nula relación que se ha entablado durante los últimos cuatro años con el presidente Petro y los miembros de su administración, atribuyéndolo incluso a un tema de ideologías en el que, según algunos mandatarios locales, existen preferencias.

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Es en este contexto que De la Espriella ha marcado una línea distinta ad portas de asumir su cargo el próximo 7 de agosto y aunque el empalme nacional se suspendió a menos de 24 horas de haber empezado, los territoriales se han llevado de manera tranquila y siguen en pie con los gobiernos locales.

En su primer empalme regional en Norte de Santander, el mandatario entrante estuvo acompañado por los ministros designados Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa) y Mauricio Gómez (Comercio). Durante la jornada, el presidente electo definió las primeras líneas de trabajo para el departamento.

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“Este es el primer empalme regional. Y lo quisimos hacer en el departamento de Norte de Santander porque han sufrido la violencia y el abandono del Estado”, dijo el presidente electo. Asimismo, explicó que el encuentro permitió identificar con claridad las principales necesidades de los municipios y reiteró: “yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades”, dijo en su momento.

Posteriormente, en Bucaramanga, aseguró que estos encuentros hacen parte de un ejercicio por restablecer el diálogo con los territorios. “Lo que hicimos hoy es un ejercicio democrático maravilloso con el señor gobernador y con todos los alcaldes de este gran departamento, el empalme territorial. Estamos conociendo las necesidades de cada uno de los municipios del departamento. Los dolores, los hemos incorporado en una matriz. Vamos a llegar al gobierno a revisar las cuentas, porque ustedes saben que nos entregan un país destruido en muchos aspectos, pero sobre todo fiscal y financieramente”, precisó el pasado 14 de julio.

A De la Espriella le hacen falta todavía a mayoría de los departamentos, y se está a la expectativa de como se den sobre todo con los territorios más afines al gobierno actual. Por ahora, sigue el Huila.

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