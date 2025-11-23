Proyecto sobre el Ministerio de la Igualdad vuelve al Congreso: se discutirá esta semana

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad. Foto: CESAR CARRION

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A siete meses de que desaparezca el Ministerio de Igualdad, el Congreso volverá a discutirlo. Se trata de un paso obligatorio, y del que depende la existencia de la cartera, luego de que la Corte Constitucional decidiera que debía pasar un nuevo proyecto para crearla y, así, subsanar vicios de trámite.

Las comisiones primeras de Senado y de Cámara están citadas este martes a las 10 de la mañana. Que vayan a discutir el proyecto de manera conjunta, luego de que pasara varios meses sin ser agendado, muestra que el Congreso, aún en época electoral, estaría dispuesto a meterle el acelerador a los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. En esa línea, también está agendada la discusión del proyecto de ley de financiamiento, que le permitiría al Ejecutivo realizar cambios en el régimen tributario para recaudar COP 16 billones para el presupuesto de 2026.

Puede leer: Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, gana gobernación de Magdalena con abstencionismo del 70 %

En todo caso, el Ministerio de Igualdad, en sus poco más de tres años de existencia, no ha estado exento de polémicas. Para empezar, la cartera ha hecho parte de la alta rotación de ministros que ha habido en el gobierno Petro. De los 60 jefes de cartera que ha nombrado el jefe de Estado, tres han pasado por ese ministerio. La primera fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió en medio de los choques con el presidente por la llegada de Armando Benedetti al gabinete. Luego estuvo Carlos Rosero. Y, en la actualidad, lo dirige Juan Carlos Florián.

Otra de las discusiones alrededor de esta cartera fue por la insistencia del gobierno por nombrar a Juliana Guerrero, una joven de 22 años, como viceministra de Juventud. Pese a los múltiples intentos, que incluyeron intentos de cambiar los requisitos para el presidente nombrar viceministros, su nombramiento no se pudo por, entre otras, las irregularidades en su graduación como contadora de la Fundación Universitaria San José, hoy en la mira del Ministerio de Educación.

También: Petro dice que no apoya a Maduro y rechaza posible invasión a Venezuela: “solución pacífica”

Finalmente, las críticas al Ministerio de la Igualdad tienen que ver con su ejecución presupuestal. Tal y como lo contó El Espectador, a inicios de octubre, la cartera apenas había ejecutado el 1,9 % de un presupuesto que asciende a los COP 1,2 billones con una cifra de funcionamiento (COP 798.523 millones) que es mayor a la de inversión (COP 498.912 millones). En efecto, las demoras en la ejecución, en medio de la crisis fiscal a la que se enfrenta el país en 2026, podría golpear la discusión en el Congreso.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.