Se oficializó nombramiento de Juan Carlos Florián como minigualdad: Petro firmó decreto

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad Foto: Minigualdad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro firmó este lunes 11 de agosto el decreto 0892, que oficializa el más reciente de los cambios en su gabinete. En el acto administrativo quedó establecido que el jefe de Estado aceptó la renuncia de Carlos Rosero al cargo ministro de Igualdad y Equidad para nombrar, a partir de la fecha, a Juan Carlos Florián Silva, quien se convertirá en el tercer jefe de la cartera, ya que por la misma también pasó la vicepresidenta, Francia Márquez.

Hace cuatro meses, en la administración de Rosero, Florián se había posesionado como viceministro de Diversidades con el compromiso de “fortalecer políticas públicas inclusivas y equitativas para la población LGBTIQ+ y las personas con discapacidad”.

Lea también: “Rechazo cualquier acto de venganza”: esposa de Miguel Uribe habló desde el Congreso

Su llegada al ministerio ha estado rodeada de polémicas por su pasado como actor porno, lo que le ha valido críticas de la oposición, pero al mismo tiempo un fuerte respaldo del mandatario. Hace dos semanas, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a los nombramientos en el Ministerio de Igualdad mientras estuvo encabezado Márquez, incluido el de Florián. “La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”, dijo el mandatario, evidenciando un quiebre político que se ha venido profundizando desde la salida de Márquez de la cartera.

Haciendo referencia a Florián, el mandatario agregó: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”. La frase generó críticas y molestia de algunos sectores afros que han acompañado a la administración desde el 2022.

No se pierda: Miguel Uribe: este es el retrato del hombre que por 14 años navegó en la política

Florián fue designado como viceministro de Diversidades en octubre de 2023, cuando Márquez aún lideraba la entidad, pero ella nunca lo posesionó formalmente en medio de la polémica por su pasado como trabajador sexual y actor porno. Aunque varias organizaciones sociales respaldaron su nombramiento y él mismo pidió ser tenido en cuenta, el cargo permaneció vacante hasta abril de este año, cuando Rosero concretó su posesión.

De acuerdo con el ministerio —que hoy enfrenta una incertidumbre jurídica por una decisión pendiente en la Corte Constitucional—, Florián cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional, gestión pública y defensa de los derechos humanos, con una trayectoria enfocada en la promoción de la equidad. La principal tarea de Florián será rescatar el piso jurídico de la entidad, que hoy por hoy está en manos del Senado.

“Con orgullo y compromiso asumo hoy como Ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, dijo el nuevo ministro en la tarde de este lunes.

Decreto de nombramiento de Juan Carlos Florián

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.