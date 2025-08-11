“Rechazo cualquier acto de venganza”: esposa de Miguel Uribe habló desde el Congreso

María Claudia Tarazona en sepelio de Miguel Uribe Foto: José Va

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La esposa del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, llegó en la tarde de este lunes al Capitolio Nacional para asistir a la instalación de la cámara ardiente con la que el Congreso despedirá al también precandidato presidencial del Centro Democrático. Tras agradecer a los medios de comunicación, Tarazona habló de lo que vivió en estos últimos dos meses y de su deseo de justicia en el caso.

“Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor. Se nos fue un hombre maravilloso; para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí”, aseguró en la tarde de este lunes.

Lea también: Miguel Uribe: este es el retrato del hombre que por 14 años navegó en la política

Según dijo, para Colombia se fue un hombre que soñaba con la paz y con un país que no viviera historias como las que ahora enfrenta su hijo. “Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, agregó mientras estaba acompañada por sus hijas.

Además, Tarazona habló de lo que sería el deseo de su esposo para este momento: “para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y pudieron gozar de su vida, compañía y amistad sabemos que en su corazón y lo que él quisiera para todos los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel. Para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”.

No se pierda: Miguel Uribe y sus luchas: los debates y proyectos que marcaron su carrera

Finalmente, María Claudia Tarazona dijo que espera justicia, ya que considera que es una forma de fortalecer la democracia. “Que los seres humanos respondan por su actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz”, concluyó la esposa del hoy fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.