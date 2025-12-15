Ministerio de la Igualdad evitó archivo en el Congreso: debate seguirá en 2026

El Gobierno publicó nuevamente la hoja de vida de Juan Carlos Florián. Foto: CESAR CARRION

El proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad seguirá en cuidados intensivos en el Congreso. El debate que se desarrolló este lunes en las comisiones primeras conjuntas esquivó el archivo de la iniciativa e inició la discusión de la ponencia que extendería su vida más allá de julio del 2026. La discusión seguirá abierta hasta la reanudación de actividades del Legislativo en marzo.

Aunque los sectores de oposición argumentaron la inconveniencia de esta iniciativa por falta de un aval fiscal y los problemas de ejecución que ha tenido la cartera, hoy en cabeza de Juan Carlos Florián, fueron más de 30 votos los que negaron el texto que daría hundimiento inmediato a este proyecto.

Una vez superado el archivo, las comisiones primeras de Cámara y Senado procedieron a discutir la ponencia positiva, que logró 32 votos a favor para su discusión. De esos, 20 congresistas de la Cámara, de 41 posibles, y otros 12 del Senado, dieron su visto bueno para avanzar con esta discusión, lo que permitirá al Gobierno trazar una estrategia en los próximos cuatro meses para fortalecer sus mayorías y lograr la aprobación del proyecto.

La discusión se produce dos años y medio después de la fundación de este Ministerio, que fue una de las banderas de campaña del presidente Gustavo Petro, pero especialmente de su vicepresidenta, Francia Márquez, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y atender las poblaciones marginales.

Sin embargo, esos sectores de oposición que buscan su archivo argumentaron en medio de ese debate del 2023 que la aprobación tuvo una serie de vicios. La discusión acabó en la Corte Constitucional que dio plazo hasta el próximo 20 de junio al Congreso para discutir nuevamente la viabilidad de esta cartera. Dentro de esos argumentos se encuentran vicios y la falta de un aval fiscal claro.

Ahora bien, luego de que se superó la ponencia negativa, el ministro Florián resaltó como una victoria este paso, puesto que "avanzamos y avanzamos muchísimo, sobre todo en este Ministerio que tenía esas inquietudes por parte del Congreso que además las vamos a revisar con detenimiento respecto al articulado que es lo que viene y además hay más de 100 ponencias también con respecto a este articulado".

"Esto es una noticia inmensa para el país, para esos 32 departamentos, para nuestros sectores sociales de los cuales nosotros ejercemos la gerencia de política pública, lealtades de personas mayores, habitantes de calle, las mujeres en todas sus diversidades, las jóvenes y los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que cuidan a otras personas, las personas LGBTIQ+, las personas indígenas, afro, campesinos y campesinas que hacen parte de este Ministerio de la Igualdad y a los cuales nosotros ejercemos la política pública en Colombia", resaltó Florián.

Según informó el senador Julio Elías Chagüi, presidente de la Comisión Primera del Senado, la discusión se producirá en marzo próximo, una vez se reanuden las actividades en el Legislativo.

