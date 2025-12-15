“Veo mucha pelea de enanos para participar en las consultas con el aval de los partidos”: Motoa

Senador del partido Cambio Radical, será la cabeza de lista de ese partido para las elecciones del 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Qué representa ser designado por Cambio Radical como cabeza de lista del Senado?

Es un honor representar un partido de la trayectoria de Cambio Radical, con figuras tan importantes como la de Germán Vargas Lleras que ha hecho parte de esa colectividad. Y otra de las figuras que han sido también reconocidas en cabeza de lista en alguna campaña del partido al Senado fue el hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Para mi es eso un honor y un compromiso de llevar el legado, las banderas que siempre ha agitado o enarbolado Germán Vargas como la lucha contra la criminalidad, propuestas en materia de reactivación económica como activar política de vivienda e infraestructura. Esos son asuntos que los tengo que desarrollar y los tengo que seguir impulsando desde el Senado de la República.

Insisto, es un honor, un compromiso, una responsabilidad y también un reconocimiento, que pienso que es lo más importante en este momento por los años de experiencia que he tenido en el Senado, pero también por la posición firme que he tenido y de frente al gobierno de Gustavo Petro.

Hemos denunciado las irregularidades, hemos enfrentado las iniciativas legislativas que no son convenientes para el país, hemos demandado incluso algunas leyes de la República como el “decretazo”, que de manera oportuna tuvo una acción cautelar el Consejo de Estado. Hemos mantenido la independencia de la Corte Constitucional, en eso también tuve un lugar destacado para que no fuera cooptada por el gobierno de Gustavo Petro.

El #ParoArmado del ELN no sólo constituye OTRO fracaso de la #PazTotal, también pone en evidencia el alcance de esa organización binacional en territorio colombiano, donde se sienten con la capacidad de ORDENARLE a la población de las principales ciudades "guardarse" para evitar… pic.twitter.com/RsxIPm54fL — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) December 14, 2025

Viendo lo que ha sido el partido en los últimos años, que pasó de independencia a oposición ¿Qué pude esperar el electorado de Cambio Radical a partir de 2026?

Los colombianos saben que hay un senador, en el caso particular, cualificado, que lleva varios periodos en el Congreso, que ha demostrado coherencia, carácter y también conocimiento y argumentos para desvirtuar las iniciativas del gobierno nacional. Trato de no invadir aspectos personales o personalísimos del presidente o de sus ministros. Busco siempre que sea la fuerza de los argumentos que logren convencer a la plenaria o a la comisión.

Pero también trato de hacer buen uso, porque en la oposición nos corresponde, del reglamento del Congreso. Es esa nuestra garantía.

También mencionar que hay aspectos claves en materia social que queremos seguir presentando, impulsando como la reforma a la salud. Es necesaria. En Cambio Radical presentamos en dos oportunidades una propuesta durante este cuatrienio y no tuvimos el acompañamiento de la mayoría de gobernistas, pero que buscaban corregir los errores del sistema sin destruir lo que se había logrado en 30 años, muy contrario a lo que quiere el gobierno de Gustavo Petro, que es estatizar el servicio de salud y terminar el modelo de aseguramiento.

Pero también hay que reactivar la economía y la política de vivienda con el programa ‘Mi Casa Ya’, que no sea una política de gobierno sino convertirla, y ese es uno de mis propósitos en el próximo cuatrienio, en una política de Estado, por todo lo que significa tener un país de propietarios.

Eso dinamiza la economía, mejora la calidad de vida, emplea mano no calificada y es el verdadero dinamizador de la economía en el país. Pero también tenemos otros asuntos que tienen que ser responsabilidad nuestra en materia de orden público.

Hay que modificar y corregir lo que se aprobó en este gobierno por insistencia de este gobierno y por sugerencia de este gobierno en materia de la ley de orden público. No es posible que se establezcan diálogos de paz con organizaciones criminales que solamente están dedicadas a narcotráfico, que no tienen ningún antecedente en materia de rebelión o de identificarse con lo que se consideran los delitos políticos. Ahí también corresponde hacer unas reformas.

Igualmente, algo que ha venido siendo una crítica en este gobierno, que nunca había tenido esa evidencia de que pudiera ser tan mal utilizado, es el servicio exterior. El servicio diplomático requiere también una reforma alta, importante, porque es que la imagen del país y la economía se puede ver afectar precisamente por no tener la gente capacitada, preparada, idónea en esos cargos, tanto de cónsules como embajadores.

A tres meses de las urnas se ve al Pacto Histórico organizado con su lista cerrada y al Centro Democrático con un mecanismo similar y con Álvaro Uribe en la casilla 25 ¿cree que esas organizaciones le pueden quitar votos a Cambio Radical? ¿Qué se ha hablado en el partido al respecto?

Yo era un impulsor de la lista cerrada. Sin embargo, no fue un aspecto que consideraran la mayoría de congresistas de Cambio Radical o aspirantes al Senado. Pero yo veo un partido sólido, un partido que tal vez muy a la par del Centro Democrático, se ha destacado por sus posiciones frente al gobierno de Gustavo Petro, pero a diferencia del Centro Democrático de presentar propuestas.

Nosotros hemos presentado propuestas en diferentes áreas. No nos quedamos solamente en la oposición, sino que tratamos de hacer alguna corrección a lo que no está funcionando bien en el país. Yo veo una lista al Senado que está bien organizada, lo digo con toda sinceridad.

Es evidente que el @MinIgualdad_Col es el mayor ejemplo del desgobierno de Petro. Tres ministros, baja ejecución, duplicidad de funciones y serios señalamientos de corrupción. Colombia no puede seguir premiando el fracaso: senador @senadormotoa en comisiones primeras conjuntas. pic.twitter.com/JmrXWah4Tk — Cambio Radical (@PCambioRadical) December 10, 2025

Yo pensaría que nosotros estamos incluso aumentando en dos curules la presencia en el próximo Senado. ¿Por qué lo digo? Porque de los actuales, usted revisa la lista de inscritos, hay cerca de cinco senadores en activo que se inscribieron. Pero también hay unos sectores que han regresado al Partido Cambio Radical y algunos territorios que han perdido representación. Me refiero puntualmente a Cundinamarca, donde hay un candidato muy sólido de esa región, pero también a Córdoba, que tenemos un candidato que tiene ahí un gran reconocimiento, pero también en Santander.

Yo veo una lista organizada, yo veo una lista con unas personas que se han destacado en los diferentes ámbitos profesionales, políticos, sociales y claro, hay también lunares. En todos los partidos existen lunares.

Yo creo que aquí existe una sombra en esta lista del Senado, que es la que representa el candidato César Lorduy, por lo que fue su tránsito por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tan cuestionado y por los señalamientos en algo que para mí se ha convertido en mi principal bandera, la defensa de las mujeres.

Lorduy ha sido señalado de abusar del poder para lograr ciertas “condescendencia” de las mujeres en los espacios que él ha compartido con ellas. Siempre he sido crítico de esa labor que hizo César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral y eso demuestra mi talante. Pero también habla muy bien de Cambio Radical, que tenga tal vez la voz de un senador independiente, porque he sido independiente.

Yo no trabajo con estructuras políticas ni con clientela. Yo no hago parte del séquito de congresistas que acompaña a Dilian Francisco Toro, o que es el senador que trate de justificar lo que está ocurriendo mal en la alcaldía de Cali. Yo realmente soy independiente.

El ser opositores nos abre también una referencia y una recepción en la opinión pública importante, porque vemos el desastre que está llevando o conduciendo Gustavo Petro el país.

Además de vivienda, servicio exterior y salud ¿Qué otra reforma necesita el país y que puedan ustedes impulsar desde Cambio Radical?

Orden público, necesario; y política efectiva para los deportistas. Esto también se descuidó en este gobierno. Los deportistas requieren presupuesto, apoyo, colaboración, educación y requieren todo lo que no se ha dado para poder ellos dedicarse a su práctica. Y esas son las grandes alegrías que ha tenido el país en materia de deportistas. Yo creo que ahí también corresponde hacer un ejercicio de políticas de Estado y no de ciclos políticos o electorales.

Cambio Radical estará en alianza con la coalición Alma donde también hay nombres que fueron cercanos al Gobierno Petro ¿Qué objetivo en común tienen para forjar esta unión?

Siempre hemos tratado de mantener una diferencia en hacer acercamientos con quienes fueron petristas o quienes apoyaron al gobierno de Petro en la elección del año 2022. Colombia Justicia y Libres, que hace parte de ALMA, no ha sido un partido gobernista, ha sido un partido independiente. Fuimos críticos cuando la senadora que representa ese partido (Lorena Ríos) presentó algunas alternativas en la reforma pensional, que yo fui un crítico de esa reforma, e incluso en la reforma laboral.

Pero entiendo que son circunstancias de ese liderazgo muy puntual de una senadora que tal vez entendió otros temas de interés de país o de interés de la ideología que ella representaba. Pero en lo que yo recuerdo respecto a la que representa Colombia Justicia y Libres, pues mayoritariamente ejerció la oposición.

Lo propio ocurrió con la Liga Anticorrupción, que no ha sido partido de gobierno. Ahí se han destacado las pocas figuras que se eligieron al interior de ese partido. Incluso quien fue candidato a la vicepresidencia (Marelen Castillo) en ese partido ahora está en un partido de oposición (Centro Democrático)

Distinto es lo que pasa con ADA, que también hice algunos reparos. Pero, insisto, mi voz es crítica también al interior del Partido Cambio Radical, pero hay unas decisiones mayoritarias que, en democracia, como toca asumirla en el Congreso, aunque uno no las comparte, debe aceptarlas. Pero también hay que señalar lo bueno.

Veo, por ejemplo, que el integrante de ADA (Paulino Riascos) fue clave en la Comisión Cuarta del Senado para hundir esa nefasta reforma tributaria. Esos compromisos al interior de una coalición con el Partido Cambio Radical sí los hacíamos respetar. Si ingresaron a hacer alianza con este partido es porque van a hacer una oposición con argumentos, real, efectiva, y no vamos a permitir que se asuman posiciones para favorecer los intereses de un gobierno que ha demostrado ser improvisado, que ha demostrado ser caótico y que está buscando una anarquía en el país.

¿Para dónde va Cambio Radical en materia presidencial?

Cambio tiene vocación de poder, lo hemos demostrado. Yo he insistido en que Cambio Radical debe tener candidato presidencial. Desafortunadamente, después de mucho entusiasmo al interior de la bancada de militantes, de ciudadanos, de opinión pública, a pesar de la bancada de congresistas en una reunión reciente de insistirle a Germán Vargas Lleras que fuera candidato presidencial, pues esa decisión no se tomó.

Germán Vargas Lleras volvió y el tablero tembló.



Solo reapareció, habló de unidad y del panorama electoral para el 2026… y de inmediato empezaron a inventar falsas alianzas y hacer estrategias sucias.



¿Será que el regreso asustó a más de uno?#EnEl2026ElCambioEsRadical pic.twitter.com/OUuSINgxpV — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 14, 2025

Se organizó una lista al Senado y Germán Vargas Lleras fue muy activo en que se lograra organizar una muy buena lista al Senado. Esperamos que en las semanas siguientes pueda acompañarnos a los territorios, acompañar las candidaturas al Senado, pero también en ese momento a impulsar el candidato presidencial que tenga Cambio Radical.

Aún faltan ciertas semanas para presentar esa candidatura. Falta un camino donde tenemos que reunirnos y presentarle la mejor opción al país en el criterio de que quien vaya a representar a Cambio Radical también tenga el convencimiento de derrotar al petrismo, a la izquierda radical, pero de presentar ciertos valores: seguridad jurídica, libertad de empresa, que apoye la nueva política de vivienda como una política de Estado, los temas de orden público y los temas de salud.

Dato del día: Con las adhesiones de los candidatos a la Presidencia @MauricioGomezCo y @JuanGZuluaga a la campaña de @AbDeLaEspriella, este se convierte en el que más respaldos reúne. ¡Un tema para analizar que cada vez más referentes de la oposición se estén identificando con… https://t.co/Dfi8LPQKBL — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) December 15, 2025

¿Buscarían que ese candidato vaya a las consultas de marzo?

Esa es la decisión que ha tomado el partido semanas atrás y somos cumplidores de ese acuerdo. Aquí hay que hacer un análisis profundo de qué va a pasar con esa consulta, porque lo digo con respeto y no quiero incomodar a nadie, pero sí veo mucha pelea de enanos a los que quieren participar en esa consulta con los avales de los diferentes partidos.

Esto tiene que ser un tema contundente, esto tiene que ser un tema también de mayorías, que represente a la opinión pública y esa observación la haré en su momento cuando tengamos la reunión al interior del partido Cambio Radical.

