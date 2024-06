Minsalud volvería a ser citado a moción de censura: congresistas presentarán tutela

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Minsalud

La moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no prosperó en la Cámara de Representantes. Con una mayoría absoluta de 80 votos, el funcionario superó este intento por sacarlo del cargo, aunque no sin generar indignación entre los representantes de la oposición, quienes han dicho que presentarán una tutela para que la moción se vuelva a citar y a votar.

Al inicio de la plenaria, la congresista Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) hizo una proposición de modificación del orden del día para que no se incluyera la votación contra el ministro. La propuesta, secundada por las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical, se debía a que el ministro no había respondido los cuestionamientos que le había hecho el Congreso en lo referente con el nuevo modelo de salud del Fomag, alegando que no era un tema que le competía.

“El precedente que se crearía de que esta Cámara de Representantes votara una moción que no tuvo respuesta de fondo de parte del ministro citado, que desconoció a su vez la certificación de la mesa directiva de que la moción cumplía con los requisitos, es un precedente gravísimo, que de aquí en adelante puede ser usado a las citaciones a otros ministros”, afirmó Pedraza.

De parte del Centro Democrático, el representante Andrés Forero señaló que Jaramillo “básicamente desconoce la separación de poderes, desconoce la Constitución y la ley, y sencillamente decidió no responder de manera arbitraria una moción de censura sobre hechos en los que él tenía responsabilidad política”. Uno de sus copartidarios, Juan Espinal, quien es el vicepresidente de la mesa directiva de la corporación legislativa, manifestó que la votación sería improcedente.

La proposición fue rechazada, por lo que las bancadas de oposición se retiraron del recinto, dejando la constancia de que no votarían una moción que no contaba con las respuestas del ministro. El congresista Julio César Triana (Cambio Radical) aseveró que “el marco legal de Colombia y las autoridades” les darán la razón y pondrán “muy pronto” a Jaramillo a “responderle a este Congreso las preguntas que le ha formulado”.

“Que Colombia sepa que lo que está pasando aquí es supremamente grave. Mi colega Jennifer Pedraza acaba de pedir una apelación que le fue negada y quiero que quede como constancia, porque vamos a elevar una queja ante la Procuraduría General de la Nación y nos vamos a ir ante un juez de tutela. Yo creo, presidente [Andrés Calle], que esta es una manera muy triste de terminar su presidencia. Usted no puede entregarle la corporación a un gobierno”, señaló la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).

Varios congresistas ya hicieron pública su intención de presentar una tutela, entre ellos Pedraza y Espinal, quienes aseguran que el ministro violó “el derecho del Congreso a ejercer control político y la división de poderes”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también superó la moción de censura en su contra en la Cámara. Quedaron pendientes por agendar las citaciones contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Minas, Andrés Camacho; y la ministra de Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez.

