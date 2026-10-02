Ministro Lara defiende sistema de información sobre guardias indígenas en medio de polémica

El sistema que quedaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) de esa cartera plantea incorporar como un nuevo capítulo con 14…

A dos días de que se cierren los comentarios para el borrador de decreto que crea un registro de las guardias indígenas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la creación de este mecanismo. Señaló que el registro protege a la guardia y a la comunidad; además, aseguró que ayuda a la articulación con la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y las alcaldías.

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El sistema que quedaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) de esa cartera plantea incorporar como un nuevo capítulo con 14 artículos al Decreto 1066 de 2015. Esto debido a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella considera que desde el Ejecutivo no se conoce el número exacto de guardias indígenas existentes, en qué territorios actúan, qué autoridad las orienta ni cuántos integrantes tienen.

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Frente a esto, Lara comentó que el registro es de la institución propia de la guardia, mas no de las personas que la integran. Aseguró que "protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad".

El @MinInterior tiene en consulta pública un decreto que busca crear un registro de las guardias indígenas. Los comentarios siguen abiertos hasta el 4 de octubre.



El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 2, 2026

Este nuevo sistema funcionaría de forma exclusivamente informativa, sin ser un registro constitutivo ni declarativo, por lo que reportar la existencia de una guardia no constituye un trámite. Por lo que estar dentro de la base de datos no la autoriza ni la certifica o le atribuye funciones.

De hecho, una de sus misiones es articular estas bases de datos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, las gobernaciones y las alcaldías que en este momento se relacionan con las guardias a partir de información fragmentada, obtenida caso por caso. "Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres", señaló Lara.

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En el nuevo sistema se plantea que solo puede reportar la autoridad indígena misma, a través de un informe con La manifestación de reconocimiento, acompañada del acta o documento correspondiente; el pueblo al que pertenece la guardia; la comunidad o territorio en el que actúa; la denominación propia; la autoridad que la orienta y el ámbito territorial de actuación; el número aproximado de integrantes; la fecha de reconocimiento y los datos de un enlace designado por la autoridad.

El ministro considera que "las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas".

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