Ministro Lara suspendió temporalmente la contratación en Mininterior hasta el 20 de agosto

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, emitió la circular "con el propósito de garantizar los principios de transparencia". Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La primera orden del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue ponerle el freno a la contratación y movimientos de personal en la cartera encargada de la política. A través de una circular con fecha del 7 de agosto, se prohibe cualquier tipo de movimiento presupuestal en el Mininterior.

En específico, el documento suspende cualquier decisión relacionada con “la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”; “la suscripción de cualquier tipo de contrato que implique compromisos presupuestales del Ministerio del Interior, sin excepción de su modalidad o naturaleza”; y “la prórroga, adición, modificación o cualquier otra actuación que implique la extensión, continuidad o variación de contratos ya existentes”, lo que incluye los de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Además, señala que cualquier tipo de vinculación o nombramiento tiene que contar con la aprobación expresa del mismo Lara.

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De acuerdo con la circular, la razón detrás de esta orden es en fortalecer la transparencia en el proceso de transmisión de mando con el gobierno anterior. Con ello, se espera que el equipo del nuevo ministro comience una revisión de los procesos administrativos que ya están en curso, algunos de los cuales podrán calificar como excepciones para esa medida.

Por ejemplo, allí caen los trámites absolutamente necesarios para la continuidad del servicio público, así como los que tienen realizarse para cumplir obligaciones u órdenes judiciales. En esa misma línea están las que se remitan a una urgencia manifiesta o que puedan poner en riesgo el funcionamiento del Ministerio del Interior como tal.

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“Todos los funcionarios del Ministerio del Interior deberán adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta instrucción y llevar un registro consolidado de todas las solicitudes de autorización presentadas, incluyendo aquellas relacionadas con prórrogas contractuales”, concluye el documento firmado por Lara.

El ministro de la cartera encargada de la política fue el único que logró dialogar con su antecesor, Armando Benedetti, antes de que se levantara el empalme con el gobierno anterior. Sin embargo, el panorama al que se enfrenta es completamente diferente, pues el Congreso que recibe tiene las mayorías a su favor y, si bien tuvo una primera derrota con la Presidencia del Senado —que quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no su candidato, Alfredo Deluque (Partido de la U)—, tendría un panorama favorable para los primeros meses del Ejecutivo de Abelardo de la Espriella.

Esta es la circular completa:

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