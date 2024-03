“Si hay alguien respetuoso de la Constitución es él”: Velasco sale en defensa de Petro

Al encuentro con la bancada del Caribe, realizado en Santa Marta asistió el presidente Gustavo Petro en compañía de Luis Fernando Velasco, alto consejero para las Regiones. Foto: SIG

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a un pronunciamiento hecho por el presidente Gustavo Petro desde San Vicente y las Granadinas sobre las reformas sociales y el riesgo que habría para el sistema de estas no aprobarse en el Congreso.

El comentario que hizo Petro después de su intervención en la CELAC no sentó bien en algunos sectores, pues fue leído como una determinación del presidente de buscar alternativas más allá de las legislativas para ejecutar sus proyectos y reformas.

“El sistema de salud y el pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país. Si el Congreso hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato y sin transición”, expresó el presidente.

Iván Name, el presidente del Congreso, por ejemplo, indicó que eso demostraría ineficiencia y una especie de amenaza contra el Legislativo: “El Gobierno no puede suplir al Congreso, estaría violando la ley y la Constitución. Hagan lo que deban, pues el problema va a ser posteriormente las demandas que van a tener los actos que no pueden ser soportados sin una reforma”.

Sin embargo, Velasco indicó que lo que hizo el presidente fue decir lo que pensaba y “abrir el debate”. Agregó que respetan al Congreso y que por lo mismo tienen más de 20 proyectos tramitándose allá, pero, que no había duda de que las reformas deben aprobarse.

“Cerca del 95 % de las EPS no pudieron cumplir con sus previsiones financieras y están en unos problemas complejísimos. Necesitamos prepararnos legislativamente para que no colapse el sistema. Eso es lo que está diciendo el presidente”, señaló Velasco.

Y aunque esperan poner en marcha estrategias como el bono de $225 mil que recibirán los adultos mayores de 80 años sin necesidad de que sea vía Congreso, el ministro mencionó que tienen experiencias pasadas de cuando intentaron adoptar medidas vía decreto sin éxito, por lo cual, esperan que se tenga la oportunidad para debatir con calma en el Legislativo.

“Tenemos unas experiencias, intentamos hacer algo interesantes en La Guajira, la Corte Constitucional nos dijo no va la declaración de emergencia económica. Respetamos esa decisión, por algo estamos presentando proyectos de ley. Si hay alguien respetuoso de la Constitución del 91 es Petro, él ayudó a hacerla”, aclaró Velasco.

