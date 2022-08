Ministros de Petro se posesionarán el próximo jueves

Aún falta por nombrar quién dirigirá el Ministerio de Ciencia. Foto: Presidencia

Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), confirmó que el próximo jueves se posesionará el gabinete del presidente Gustavo Petro para iniciar oficialmente labores.

Se llevará a cabo el jueves a las 8:00 de la mañana porque, según dijo Lizcano, “los requisitos para posesionarse pues toman tiempo”. Asimismo, explicó que la fecha también se debe a que el jefe de Estado viaja mañana a Chocó y a Cali a cumplir con la agenda de los primeros días de llegar al cargo.

Eso sí, Lizcano aclaró que quizá el único que no pueda posesionarse será el ministro de Justicia designado, Néstor Osuna. “El doctor Osuna tiene que renunciar a la Universidad Externado. Está en esos trámites y por eso ha pedido una semana adicional para terminar con los compromisos académicos”, indicó.

Sobre los rumores de una presunta inhabilidad de Irene Vélez Torres para posesionarse como ministra de Minas, el director del DAPRE manifestó que la designada funcionaria no incumple ninguna norma y por tanto podrá llegar al cargo como el resto de los nombrados. “La ministra de Minas claro que se va a posesionar. No entiendo por qué consideran que no puede hacerlo, pues tiene todas las condiciones y es de la confianza del presidente”, aseguró.

Lizcano reiteró que para ser ministro la Constitución dispone, en su artículo 207, que se debe cumplir con los mismos criterios que para ser representante a la Cámara. Es decir, ser colombiano, mayor de 25 años.

De hecho, la subdrectora de talento humano, del Ministerio de Minas, Sandra Milena Rodríguez, le aseguró a Portafolio que Vélez Torres sí cumple con las condiciones que contiene el Manual de Funciones para el cargo. Rodríguez destacó que el requisito es “ser ciudadano colombiano, mayor de 25 años y no tener inhabilidades ni incompatibilidades para con el cargo. Así mismo este Ministerio certificó a la Presidencia de la República el cumplimiento de los mismos a través de los documentos oficiales reglamentarios”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político