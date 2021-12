MOE reporta baja afluencia de votantes a Consejos Municipales de Juventud

Una baja afluencia de los jóvenes en los diferentes puestos de votación reportó la Misión de Observación Electoral (MOE).

Una baja afluencia de los jóvenes en los diferentes puestos de votación reportó la Misión de Observación Electoral (MOE), en el primer balance de la jornada de elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, presentado hacia la 1:00 de la tarde de este domingo, cinco horas después de abiertas las urnas. En este sentido, la organización no gubernamental hizo un llamado a todos los colombianos entre los 14 y 28 años para que asistan a los puestos asignados a participar en el proceso.

Entérese de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/

Según el informe, con corte a las 10:30 de la mañana, en el 33% de las mesas observadas no estaban presentes los cuatro jurados asignados, lo que obligó a la organización electoral a ocupar a los jurados remanentes. “En las ciudades de Bogotá, Valledupar y Cali se tienen reportes de observación acerca de la poca asistencia de jurados de votación, uso de jurados remanentes y apertura de mesas con solo tres jurados de votación. Desde la MOE, se destaca que en el 64% de las mesas observadas se contó con presencia de testigos electorales, lo que demuestra un compromiso de las listas independientes, prácticas organizativas y organizaciones políticas con la vigilancia de este proceso electoral”.

No obstante, la MOE alertó sobre el uso indebido de publicidad y distintivos de campaña por parte de testigos electorales, ya que en el 39.2% de las mesas observadas se registró esta irregularidad.

Por otra parte, en este primer informe, se advierte que en las primeras dos horas y media de iniciada la jornada, se han recibido diez reportes en la plataforma www.pilasconelvoto.com, acerca de presuntas irregularidades electorales, que hacen referencia de manera particular al desconocimiento del cumplimiento de los procedimientos electorales derivados de la resolución 15581, expedida ayer por la Registraduría, en la que se habilita a los votantes menores de edad a sufragar en cualquier puesto de votación del municipio donde residen.

Precisamente, la MOE llamó la atención por la expedición del mencionado decreto, pues no se dio la suficiente difusión y pedagogía para ser aplicada por parte de los jurados. “La poca pedagogía al respecto implica un desconocimiento por parte de las juventudes convocadas a votar y de sus acompañantes, sobre esta medida dirigida exclusivamente a menores de edad”.

Y le planteó a la Registraduría una serie de preguntas: “¿Es posible que un joven entre 14 y 17 años que no se encuentra en Infovotantes pueda votar en cualquier puesto del municipio en el que reside?, ¿cuál es el mecanismo que utilizará la Registraduría para verificar que la persona que ya votó no lo vuelva a hacer, es decir que no se registre doble votación?, ¿cómo opera el procedimiento de verificación en el puesto de votación de los requisitos dispuestos en la Resolución 15881?”.

Lea también: Consejos Municipales de Juventud: la hora de pasar de la indignación a la acción

“Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE no ha sido informada sobre el procedimiento a través del cual se va a detectar y evitar una posible múltiple votación, y que podría conllevar a que se rompa el principio de ‘una persona, un voto’”, concluyó.

Para este proceso electoral, la organización no gubernamental ha desplegado 246 observadores para acompañar el proceso electoral desde la apertura de las urnas. De igual manera se cuenta con la presencia de cinco observadores internacionales en Bogotá y Barranquilla.

La observación fue desplegada en 17 municipios: 10 de Antioquia, en Bogotá; Cali, Barranquilla, Ibagué, Valledupar, Riohacha, Florencia y Montería-Córdoba, cubriendo de esta manera el 30,9% del censo electoral.