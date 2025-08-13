Gobierno informó que familia de Uribe Turbay le pidió a Petro no estar en honras fúnebres

El ministro del Interior, Armando Benedetti, estuvo el 11 de agosto en la cámara ardiente que el Congreso realizó por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en la mañana de este 13 de agosto que durante las honras fúnebres y el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay no habrá presencia del Gobierno por una petición directa de la familia del legislador.

De acuerdo con el funcionario, los allegados del líder opositor que este miércoles será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá le pidieron explícitamente informarle al presidente Gustavo Petro que, por decisión del núcleo familiar, se le solicitaba no acudir a las ceremonias.

“Desde el lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí a representación del Gobierno. Ayer (martes) en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral”, aseguró Benedetti.

Esto lo hizo a través de un video que divulgó en sus redes y en el cual agregó que, debido a esa posición, “el Gobierno y el presidente no asistirán debido a esa petición de la familia; seguimos, entonces, orando por Miguel”.

De hecho, horas antes del mensaje de Benedetti, la propia Casa de Nariño informó que el presidente Gustavo Petro estará este miércoles en Chocó, anunciando obras para el municipio de Bahía Solano.

Y, entre tanto, también se descartó la asistencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien 24 horas antes había confirmado su presencia en las ceremonias en torno a Miguel Uribe Turbay.

“He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”, precisó la vicepresidenta.

Luego de esta publicación, el presidente Petro hizo lo propio y, a través de sus redes, confirmó que no estaría en las honras fúnebres del asesinado legislador.

“No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio”, precisó Petro.

