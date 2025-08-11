Expresidente Uribe y país político lamentan muerte de Miguel Uribe

Senador Miguel Uribe en el Congreso. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que se confirmó en la madrugada de este lunes 11 de agosto, son varias las personalidades del país político que han lamentado el hecho.

Uno de los primeros en hacerlo fue el expresidente, y mentor político del senador, Álvaro Uribe Vélez. Desde su cuenta en X manifestó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

El partido Centro Democrático, desde el que Uribe hizo la mayor parte de su carrera política, también lamentó el fallecimiento. “¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, indicó la colectividad en un comunicado.

En la comunicación también se lee: “Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos”.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lamentó el hecho: “Lamento profundamente la trágica muerte del senador Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, a la vez que demanda justicia”.

La vicepresidenta Francia Márquez lamentó “profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe”. Y agregó: “hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se expresó sobre el fallecimiento. “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país”.

El senador Lidio García (Liberal), presidente del Senado, también aseguró su preocupación porque, a su juicio, la muerte de Miguel Uribe marca “el inicio de una situación dura para el país. Colombia puede estar devolviéndose a épocas que se consideraban superadas. Estamos muy conmovidos. Se nos fue un compañero, un amigo, un hombre inteligente”, dijo en W Radio.

Por su parte, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) también lamentó la muerte de Miguel Uribe y pidió “que los autores de su asesinato sean sancionados penalmente, y que en Colombia desaparezca la violencia de la política”.

