Mundo político reacciona tras choque con Ecuador por denuncia de Petro sobre frontera

Presidente Gustavo Petro, presidente Daniel Noboa y ministro de Defensa, Petro Sánchez. Foto: Archivo Particular

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En la noche del pasado 17 de marzo el presidente Gustavo Petro sostuvo que había sido hallada una bomba en territorio colombiano, cerca a la frontera con Ecuador que pertenece al gobierno de Daniel Noboa. “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa”, precisó el presidente, quien ya se había referido al tema durante una alocución presidencial que estuvo acompañada de la directora del Departamento Administrativo de Presidencia y de la canciller Rosa Villavicencio.

Al respecto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se debe determinar cuáles fueron las causas de la llegada del misil hasta territorio colombiano. “Sabemos que es una bomba, cuyas características nos dice que habría sido lanzada desde un avión. Está a siete km de donde Ecuador hizo una operación el pasado 6 de marzo y vamos a investigar para confirmar la denuncia. Ecuador ya nos confirmó que ellos no han hecho ninguna operación en territorio colombiano”, precisó.

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En esta línea, la versión del presidente Daniel Noboa se desmarca de cualquier operación en territorio colombiano. Llegando a calificar las acusaciones de Petro de “falsas”, asegurando que sus operativos contra grupos irregulares se limitan estrictamente a su jurisdicción.

Por su parte, el Gobierno colombiano confirmó que se enviará una nota de protesta al país vecino reprochando el hecho y pidiendo aclaraciones sobre los motivos por los que el misil fue encontrado en suelo colombiano.

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Sobre el mismo tema también se manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Quién aseguró que las acciones militares de Ecuador son muy diferentes a las de Colombia. Asegurando que las acciones militares a nivel nacional ya cuentan con más de 16 bombardeos en la frontera para acabar con las estructuras criminales que allí se ubican.

En el fondo de las tensiones entre Colombia y Ecuador está el acercamiento del segundo con Estados Unidos, sellado con la firma del Escudo de las Américas —alianza promovida por Washington con gobiernos afines a Donald Trump, en la que Colombia queda excluida—. Y si bien su meta declarada es articular respuestas contra el narcotráfico en la frontera, encierra dimensiones como la migración y, sobre todo, el control geopolítico en la región.

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