Mundo político reaccionó a la aprobación de la ley de sometimiento en Congreso: ¿qué falta?

La ley de sometimiento radicada por el Gobierno ante el Congreso el pasado 13 de octubre cobró vida luego de la aprobación que obtuvo el texto tanto en Cámara como en Senado. Hacia la media noche terminó de discutir el proyecto y se usó nuevamente la estrategia "espejo" aprobando dos textos exactamente iguales para evitar la conciliación y por tanto la extensión del trámite. El Gobierno tiene hasta este 4 de noviembre para sancionarla. Luego de que se conociera que el trámite terminó en ambas cámaras, congresistas y otras personalidades del…

La ley de sometimiento radicada por el Gobierno ante el Congreso el pasado 13 de octubre cobró vida luego de la aprobación que obtuvo el texto tanto en Cámara como en Senado. Hacia la media noche terminó de discutir el proyecto y se usó nuevamente la estrategia "espejo" aprobando dos textos exactamente iguales para evitar la conciliación y por tanto la extensión del trámite. El Gobierno tiene hasta este 4 de noviembre para sancionarla. Luego de que se conociera que el trámite terminó en ambas cámaras, congresistas y otras personalidades del mundo político se manifestaron.

"Aprobada la Ley de Sometimiento con plenas garantías democráticas, debate transparente y más de 77 intervenciones, la gran mayoría de la oposición. No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes", aseguró el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

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Por su parte, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, manifestó: "En buena hora, aprobación de la ley de sometimiento .Ya no más impunidad ni curules inmerecidas a criminales que jamás entregaron la información del narcotráfico y por eso tenemos hoy de nuevo esta espiral de violencia. Ahora llego el turno para la contundencia de la justicia".

Por su parte, y tras más de 12 horas de discusión, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra (Pacto Histórico), se fue en contra de las bancadas oficialistas. "A medianoche, a las carreras y con múltiples errores y arbitrariedades, Abelardo y su mayoría impusieron su mal llamada ley de sometimiento. ¿Quién gana? Los testaferros del narcotráfico reciben rebajas y el presidente se queda con facultades del Congreso. ¿Quién pierde? Quien protesta se expone a que lo señalen de terrorista, se cierran caminos a la paz negociada y las víctimas quedan por fuera del acuerdo. Como congresista de oposición del Pacto, denuncié estas ilegalidades y defendí cambios que la bancada gobiernista rechazó con arrogancia".

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Por su parte, la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Alba Lucía Velásquez, dijo: "Aprobar una ley no equivale a garantizar justicia. En un Estado social de derecho, el éxito del sometimiento se mide por la verdad que esclarece, las víctimas que repara y las estructuras criminales que desmantela. La paz no es una consigna de gobierno: es un mandato constitucional".

Por su parte, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien fue el ponente del proyecto en el Senado, extendió sus felicitaciones a sus compañeros de la Cámara. "Fin a la falsa “Paz Total”. Hoy el Senado le ha cumplido a Colombia con la aprobación de la Ley de Sometimiento. Como ponentes, trabajamos con la responsabilidad de construir una nueva herramienta para enfrentar los desafíos de orden público". Y agregó: "Agradecemos a nuestros compañeros de la Cámara de Representantes por el trabajo realizado y el compromiso con la Ley de Sometimiento que acaba de ser aprobada. Inicia una nueva etapa para recuperar la seguridad del país".

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El otro ponente, el representante Daniel Briceño, de la misma colectividad, dijo: "Aprobada la ley de sometimiento de la cual tuve el honor de ser coordinador ponente. La paz total de Petro llegó a su fin y es una gran noticia pata el país. Gracias a todos".

Además, la senadora Isabel Zuleta, de la bancada de oposición manifestó: "Ganamos la eliminación del artículo 25. Me opuse a las facultades de contratación directa contempladas en el proyecto de ley de sometimiento porque abren la puerta a la corrupción y al uso indebido de los recursos públicos".

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Por su parte, el presidente De la Espriella, celebró la noticia. "Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia", dijo en la madrugada tras la aprobación de la ley.

Ahora el Gobierno espera lograr lo mismo con la ley de ajusta fiscal que radicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ante el Congreso el pasado jueves. Sin embargo hay reparos respecto a la subida de impuestos, sobre todo en productos de la canasta familiar, por parte de varias bancadas, incluyendo a partidos oficialistas como el Centro Democrático.

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