Embajador Murillo dice que Petro habló de muro en el Darién “en sentido figurado”

Embajador Luis Gilberto Murillo aclara pronunciamiento de Petro sobre muro en el Tapón del Darién Foto: El Espectador

Tras su llegada a Nueva York, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se reunió con la comunidad colombiana en ese país y habló de los problemas migratorios. Dijo que Estados Unidos debía reformar su política al respecto y contó que ese gobierno le había solicitado construir una especie muro en el Tapón del Darién para controlar el paso de migrantes.

Sin embargo, horas más tarde, desde la Casa Blanca negaron conocer la propuesta o solicitud. Por esta razón, el embajador Luis Gilberto Murillo salió este martes a explicar lo que habría sido un malentendido entre ambas partes.

En contexto: Petro rechaza muro en el Darién y pide ciudadanía para migrantes colombianos

Señaló que es importante indicar que el mandatario se refería a “un muro en sentido figurado” y recordó las palabras del presidente: “nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”.

Frente a las declaraciones del Presidente @petrogustavo en EEUU cuando se refirió el tema del Tapón del Darién es importante indicar que:



(Abro hilo) — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) September 19, 2023

Así mismo, explicó que el gobierno estadounidense nunca desmintió a Petro, primero porque no había que desmentir y segundo porque solo dijo no tener información al respecto. Según el embajador, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad, John Kirby, únicamente señaló que no tiene conocimiento de la solicitud de construir una barrera física.

Recomendado: “Condenaron a la humanidad a la guerra”: las claves de Petro ante la ONU

“El Presidente Gustavo Petro fue tomado fuera de contexto. Él se refería exactamente a medidas para evitar el paso por el Tapón del Darién de cualquier migrante irregular, cuando se sabe que no contamos con los recursos suficientes. Por eso le pedimos más apoyo a Estados Unidos y a la comunidad internacional, dado que la responsabilidad es compartida y diferenciada”, insistió Murillo.

Por último, dijo que es necesario adoptar un nuevo enfoque en el tema migratorio, el cual ya fue planteado en la última reunión del grupo de trabajo bilateral consular de ambos países. “Los asuntos migratorios, y sobre todo, los de interés de la diáspora Colombiana, de la Colombia extendida en los Estados Unidos, son parte de una agenda robusta de garantía de derechos para nuestra población”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.