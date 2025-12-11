Se conocen las primeras imágenes y diagnóstico del estado actual de los archivos del DAS

Primeras imágenes del archivo del DAS. Foto: AGN

El Archivo General de la Nación ya tiene el diagnóstico integral de los archivos del DAS. La información revisada incluye datos administrativos de la extinta entidad, pero también de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, lo que se traduce en detalles de interceptaciones, seguimientos, perfilamientos y otras órdenes que por casi cinco décadas ejecutaron cientos de agentes.

Como lo contó este diario, se trata de 57.544 cajas de documentos y 47.829 medios tecnológicos; es decir, computadores, disquetes, discos, casetes, VHS y otros aparatos. Para hacerse una idea de la magnitud del tema, desde el Archivo piden imaginar 16.000 metros lineales de documentos, algo así como una fila de papeles que podrían cubrir toda Bogotá de oriente a occidente, desde Monserrate hasta las pistas del Aeropuerto El Dorado.

En el proceso de diagnóstico se realizó la cuantificación del volumen total del fondo documental, la caracterización de la producción documental y la identificación y evaluación de los instrumentos utilizados por el DAS para la clasificación y valoración de sus documentos. Además, se llevó a cabo una revisión de la infraestructura física y condiciones ambientales de los depósitos donde se custodia el fondo.

“Las unidades documentales están organizadas y resguardadas en diversas unidades de conservación, como cajas de las series X100, X200 y X300, además de otras dimensiones, archivos tipo AZ y paquetes, las cuales se encuentran distribuidas entre estanterías fijas y rodantes”, se lee en el informe.

La entidad destacó que la información de inteligencia está bajo estricta custodia en cuatro depósitos y separadas en carpetas; sin embargo, también se identificó documentación suelta y amarrada con caucho, práctica que ha ocasionado daños físicos en los documentos. Por otra parte, los medios electrónicos en sus cajas originales y de forma suelta, pero se reportó que algunos están marcados con cinta, lo que ha provocado deterioro biológico.

En la revisión también se encontraron material gráfico como fotografías en positivo y negativo, rollos de microfilm, películas, entre otros. En total, los archivos del Das tienen 590.465 unidades de material gráfico, entre los que se incluyen un rollo de microfilm y 610 retratos hablados.

Uno de los puntos que más llama la atención en el diagnóstico es que se encontraron muchos documentos con problemas por cuenta de rasgaduras, ligadura inadecuada, oxidación, deformaciones por dobleces, suciedad y presencia de material metálico. “Además de los factores físicos y químicos que afectan a los documentos, también se identificaron aspectos biológicos ocasionados por organismos o microorganismos, los cuales pueden provocar la pérdida total e irreversible de la información. Por esta razón, resulta fundamental evaluar el nivel de biodeterioro presente en el fondo documental del extinto DAS”, detalla el Archivo General.

El debate por la desclasificación de los archivos del DAS

El decreto que se cocinó durante meses en la Casa de Nariño para la desclasificación de los archivos obtuvo la firma del presidente Gustavo Petro en octubre. La pregunta que muchos se hacen es si pueden ser revelados documentos de tal importancia. La ley colombiana dice que sí, pero dependiendo de la entidad a la que se le pregunte, el tiempo varía. De acuerdo con la Ley de Transparencia que se sancionó en 2014, debería ser un lapso de 15 años, pero la Dirección Nacional de Inteligencia (que heredó varias de las facultades del mismo DAS) dice que serían tres décadas.

Ahora, teniendo en cuenta que este departamento nació en 1960 para ejercer, entre otras cosas, “las funciones de Policía Judicial”, la cooperación “del mantenimiento del orden público” y llevar “el registro de los extranjeros en el territorio nacional” —según el decreto 1717 de 1960 firmado por el entonces presidente Alberto Lleras— el tiempo ya se cumpliría para ambos. Eso sí, no para todos los archivos, pues la entidad fue suprimida con el decreto 4057 de 2011, con el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, a algunos les tomaría al menos un año para poder ver la luz pública.

Pero eso tampoco hizo que pudieran ser accesibles para toda la ciudadanía desde ese momento. Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que, aunque algunas ya hubieran superado ese tiempo, faltó “voluntad política”. En pocas palabras, ningún jefe de Estado, hasta Petro, estuvo dispuesto a firmar el decreto que los liberara y la mayoría mantenía la tesis de que se trataba de documentos que contenían información que no podía revelarse.

