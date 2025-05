¿Qué significan las “sillas vacías” de Name y Calle por la Ungrd en el Congreso?

Congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal). Foto: Archivo

La captura de los expresidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), dejó dos sillas vacías en el Congreso. En medio de una tensión creciente entre la Casa de Nariño y el Legislativo, se trata de dos votos que podrían entrar a mediar en el tire y afloje entre las dos ramas del poder.

Al haber sido capturados mientras todavía estaban en funciones de congresistas, sus curules no podrán ser reemplazadas. Primero, porque ellos no renunciaron a sus cargos; segundo, porque los partidos, hasta el momento, no les han quitado el aval; y tercero, porque no han sido sujetos a una decisión del Consejo de Estado sobre pérdida de investidura.

No han sido pocos los llamados para que las agrupaciones retiren el visto bueno inicial que les habían concedido. Un sector de Alianza Verde pidió, desde que Name y Calle fueron salpicados por el escándalo el año pasado, que el primero fuera expulsado del partido. Esa misma petición se hizo para Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien habría sido la encargada de “repartir” las cuotas al Congreso.

Con la “silla vacía” de ambos en las dos cámaras, baja el quórum y al menos un voto se perdería en ambos casos tanto para el oficialismo como para la oposición. Name ha sido un conocido opositor de las reformas del presidente Gustavo Petro, mientras que Calle ha apoyado los articulados del Gobierno.

En todo caso, en el Senado es donde más se sentiría esta pérdida, pues la próxima semana se vota la consulta popular en la plenaria y quienes buscan un bloque por el “no” perderían un voto. La decisión de si la cámara alta avala o no la iniciativa del Ejecutivo depende de una mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los votos presentes en la sala.

¿Qué otros casos de “silla vacía” hay?

Un caso similar es el de Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El exsenador cumplía una medida de aseguramiento hasta la semana pasada, pero la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema ordenó dejarlo en libertad para atender lo que restara del juicio.

Su curul no había podido ser reemplazada, pues él no renunció a ella y su partido mantuvo el aval a Ramírez, quien además todavía no ha sido objeto de decisión de la Corte Suprema ni del Consejo de Estado, en donde tiene un proceso por pérdida de investidura. Por esa misma razón, fue posible que su defensa pidiera su reintegración en la bancada, lo que se haría efectivo a partir de la próxima semana, como conoció El Espectador.

