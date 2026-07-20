Nicolás Barguil (Conservador) fue elegido como presidente de Cámara: así quedó la votación

El representante Nicolás Barguil, del Partido Conservador, será el nuevo presidente de la Cámara tras numerosos acuerdos en esa corporación. Foto: Prensa Partido Cone

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La disputa en la Cámara de Representantes se resolvió y, sin mayores sorpresas, se eligió a Nicolás Barguil (Partido Conservador) como la nueva cabeza de esa corporación. Se impuso frente a los candidatos que iban a presentar el Centro Democrático y Cambio Radical, y, de acuerdo con los acuerdos de compromisarios, lo sucederían en los próximos cuatro años figuras del Partido Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical, en ese orden.

Al Congreso llegó con el apoyo de su primo, el hoy senador David Barguil, quien hace parte de una de las casas políticas más fuertes de la costa Caribe. Su elección tampoco es menor, pues a pesar de haber apoyado a Paloma Valencia en primera vuelta, los conservadores se fueron de lleno con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la segunda vuelta.

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Ahora, se consolidan como una bancada clave para el gobierno electo en este primer año. Eso sí, su elección no es sorpresa, pues había logrado posicionarse mejor ante quienes hubieran sido sus contrincantes del Centro Democrático (Daniel Briceño) y Cambio Radical (Julio César Triana). El primer partido decidió apoyar la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado y ahí se desintegró la oportunidad del representante uribista.

“El primer año le correspondía por número de representantes al Centro Democrático, pero desde el primero día de concertación con todos los compromisarios ellos plantean que no les interesaba ese primer año en la Cámara. Yo creo que ahí nace la oportunidad de que el Partido Conservador pueda hoy estar en la Presidencia”, dijo Barguil en conversación con El Espectador.

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El representante Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una especialización en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana y un magíster en Administración de Empresas. Hace parte de la Cámara desde 2022, cuando también fue elegido por la circunscripción de Córdoba y como fórmula de Liliana Bitar, hoy salpicada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En esta elección también fueron elegidos como primer vicepresidente Simón Molina (Creemos), quien fue postulado por la representante Carol Borda de Salvación Nacional, el primer partido que avaló al presidente electo Abelardo De la Espriella.

Molina hace parte del movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aunque primero fue concejal de esa ciudad por dos períodos entre 2016-2022. También fue subsecretario de Planeación Ambiental y luego de Servicios Públicos durante la alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín.

La segunda vicepresidencia le pertenece ahora a Erick Velasco (Pacto Histórico), representante de Nariño desde 2022, antes de lanzarse a la Cámara se desempeñó como concejal de la ciudad de Pasto durante el periodo de 2015-2021.

Por otro lado, John Abiud Ramírez (Partido de la U) quedó de nuevo con la dirección administrativa de esa corporación que mueve cerca de COP 400 mil millones. Y pese a que la actual ministra de comercio, Diana Marcela Morales estuvo cerca de la postulación, este posibilidad quedó descartada en los acuerdos con los compromisarios.

Además, en la Secretaría General de la Cámara quedó en manos del partido Liberal quién postuló a Miguel Ángel Sánchez, y desterró así al secretario Luis Lacouture, quién ocupó este cargo los últimos cuatro años.

La subsecretaría de la Cámara la ocupará el postulado del Centro Democrático, James Canizales Serrano.

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