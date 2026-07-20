Honorio Henríquez es el presidente de Senado: primera derrota de De la Espriella en Congreso

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, recibe la presidencia de la corporación de manos del liberal Lidio García. Foto: Captura de pantalla

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Con 56 votos a favor, el senador de Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, fue elegido como el nuevo presidente del Senado. Su elección se enmarcó en medio de una fuerte disputa con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y, a pesar del respaldo de la mayoría de las bancadas, el legislador uribista se quedó con esa dignidad.

Aunque en la antesala de la jornada los votos favorecían a Deluque, quien tenía respaldo de La U, los conservadores, liberales, verdes, entre otras bancadas, la elección tuvo un giro de última hora y favoreció al senador uribista quien fue impulsado por el Pacto Histórico, además de su colectividad. Henríquez, en su primera intervención, aseguró que dará garantías y que su colectividd y quien la lidera, el expresidente Álvaro Uribe, respaldarán plenamente al gobierno entrante.

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“Ejerceremos también el control político, lo haremos con firme determinación pero pensando siempre en el bienestar de la nación. Quiero decirles a todos, al gobierno y a los colombianos, que pueden estar tranquilos, gozarán de las garantías para trabajar todos unidos”, precisó Henríquez.

Y Uribe, por su parte, reconoció el respaldo que se le entregó a su alfil. “Muchas gracias a todos quienes confiaron en él; le hará bien a Colombia”, aseguró.

La votación, en todo caso, no estuvo exenta de controversias. Desde el Pacto Histórico se reclamó la necesidad de hacer el voto público para su bancada. Ese partido se volcó por Henríquez y anunció su respaldo al senador uribista, movimiento que se estaba cocinando desde las reuniones en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro.

A la hora de la verdad, fueron 45 votos por Deluque, además de un voto en blanco. Cabe resaltar que fueron 102 papeletas las que se insertaron en la urna, esto ante la ausencia de Wadith Manzur, del Partido Conservador.

En medio de esas peleas, de lado y lado se tiraron pullas. El Centro Democrático señaló a Deluque de haber apoyado los acuerdos de paz con las Farc y de haber respaldado iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. Desde el gobierno de Defensores de la Patria, encabeza del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se acusó al partido uribista de aliarse con el Pacto Histórico y de buscar “fragmentar” a la derecha en esta discusión.

“Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”, dijo Lara en su momento. “Si el ”Tigre" va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”, respondió, por su lado, Uribe.

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Esta votación implica la primer derrota para el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, a menos de tres semanas para su posesión el próximo 7 de agosto. Desde la nueva oposición vieron el resultado como una victoria al punto que el Pacto Histórico celebró con cantos y abrazos, incluidos con congresistas del uribismo. “El fascismo no pasará”, cantaban los senadores petristas.

Otra de las imágenes que marcaron esta elección fue la de Gabriel Vallejo, directo del Centro Democrático, agradeciendo a los votos del Pacto Histórico. Los congresistas de esa bancada mostraron, uno a uno, su voto por Henríquez, algo ordenado por el presiente Gustavo Petro.

La de Henríquez no fue la única elección que se dio hoy: Manuel Virgüez, del Mira, por unanimidad quedó como primer vicepresidente, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, con el mismo resultado, quedó como segundo vicepresidente en la dignidad de la oposición. Diego González fue reelegido como secretario del Senado y Saúl Cruz mantendrá su lugar como subsecretario.

¿Quién es Honorio Henríquez?

Honorio Miguel Henríquez es un senador samario de 54 años y una de los más fieles uribistas del Centro Democrático. Es abogado de la Universidad de La Sabana y senador de la República desde 2014. Fue secretario general del Ministerio del Interior entre 1998 y 2006, gobernador encargado de Córdoba y director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

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Desde su partido le resaltan el impulso de 36 leyes “que benefician directamente a millones de colombianos en áreas como salud, empleo, educación, protección de la niñez, fortalecimiento de la familia, transparencia administrativa, deporte y desarrollo de la Región Caribe”.

En los últimos cuatro años fue protagonista de la Comisión Séptima de la Cámara, pues hizo parte del “grupo de los 9″ que se puso a numerosas propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, fue partícipe de los dos hundimientos de la reforma a la salud y el hundimiento de la reforma laboral de Petro en el Senado.

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