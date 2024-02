“No engavete más la reforma pensional”: carta de David Racero a Iván Name

David Racero le pide a Iván Name tramitar reforma pensional. Foto: Archivo Particular

Con el regreso de las sesiones ordinarias del Congreso, que se retomarán este viernes 16 de febrero, también vuelven la intención de las bancadas de buscar el mejor lugar en el orden del día para el debate de sus proyectos. Desde ya se prevé que la agenda, una vez más, podría girar en torno a las propuestas del Gobierno, que intentará sacar adelante varias de sus reformas claves: salud, pensional, laboral, entre otras.

El representante David Racero, del Pacto Histórico, fue uno de los primeros en pedir que se adelante el trámite de un proyecto, el de la reforma pensional propuesta por el Gobierno. A través de una carta enviada al presidente del Senado, Iván Name, señaló que el segundo debate en la plenaria de esa corporación no se tuvo en cuenta el semestre pasado, por lo que es necesario priorizar su discusión.

“Le pido que no engavete más la reforma pensional. Después de un semestre completo sin ser agendado, ya es el tiempo de ser tramitada en la plenaria del senado. Después de 30 años, tenemos un sistema pensional que no pensiona a la gente: solo 1 de cada 5 que cumplen con la edad reciben pensión. Los restantes 4 condenados a la pobreza”, señaló el representante.

Según dijo, el proyecto del petrismo sería el camino para lograr un nuevo sistema pensional basado en la complementariedad entre lo público y lo privado, discusión que también está presente en la reforma a la salud y la laboral. Para Racero, es “lamentable” que Name no haya querido debatir la pensional.

Aunque Name no se ha referido a la carta, a finales de noviembre de 2023 aseguró que el año no alcanzaba para abordar el tema y que él prefería “el detenido y minucioso análisis” para esa y las demás propuestas del Gobierno. En diciembre pasado el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, señaló que el Congreso discutirá el proyecto este 16 de febrero, pero lo cierto es que aún no se ha anunciado.

A todo esto se suma que, en el Senado, el Gobierno aún no tiene los números para sacar adelante sus reformas y, de hecho, podrían terminar hundidas si no logra sumar votos de bancadas críticas como la de los liberales, los conservadores y La U. Esto mismo ocurre con la reforma a la salud, que después de un trámite accidentado en la Cámara aún no ve una luz verde para seguir en Senado.

