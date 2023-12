“No es cierto”: Petro sobre caso de presunta corrupción en la SAE

El presidente Gustavo Petro aseguró este 15 de diciembre que en la Fiscalía están frenados 17.000 expedientes penales por masacres y genocidio. Foto: Archivo Particular

Gustavo Petro se refirió este lunes, 18 de diciembre, al presunto caso de corrupción que se habría dado en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Esto no es cierto”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X, haciendo referencia al señalamiento de que Carmen Yaneth Bran Jaramillo, excandidata al Concejo de Medellín por el Partido Conservador, hubiera cobrado sobornos a nombre del jefe de la SAE, Daniel Rojas, y de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, para repartir bienes incautados a narcotraficantes.

“La política conservadora es una estafadora de vieja data, hasta usó el nombre del expresidente [Álvaro] Uribe para estafar campesinos. La prensa ya sabía de su nombre porque en rueda de prensa se le denunció hace mes y medio y los bienes de la SAE con que ella estafó con centenares de millones de pesos a personas de Antioquia tuvieron otro destino en la SAE”, añadió Petro.

Según la información que reveló la Revista Cambio, las coimas también se habrían hecho a nombre de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, entidad en la que el hermano del jefe de Estado es alto comisionado del cuerpo de paz. “Están usando mi nombre en una cosa en la que nunca me he metido. Lo que me molesta es que, aunque cuide mis actuaciones, aparecen personas que ni siquiera conozco y empiezan a usar mi nombre para sacar provecho”, le dijo Juan Fernando Petro al medio.

De acuerdo con la revista, la Fiscalía está investigando “denuncias de personas que dicen haber entregado miles de millones de pesos” a Bran Jaramillo. En el artículo se advirtió que la corrupción puede ser mayor porque Bran Jaramillo, al parecer, trabaja en alianza con la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS (la mayor depositaria de la SAE).

A la noticia no solo respondió Petro, sino también Rojas, quien dijo en su cuenta de X: “Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre debe ir preso, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones [...] Sirvo con profundo amor a mi país, no somos perfectos, pero jamás corruptos, funcionario corrupto en la entidad se va y se acusa a la Fiscalía. Cero tolerancia con la corrupción”.

