“No es momento de pasar por encima de las colectividades políticas”: presidente del Senado

Honorio Henríquez dio su discurso tras posesionar a Abelardo de la Espriella. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Tras posesionar a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se dirigió a De la Espriella.

“Hoy renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza”, fueron las primeras palabras del senador del Centro Democrático. Acto seguido aseguró estar honrado por posesionar a De la Espriella y dijo “usted asume su gobierno con absoluta legitimidad e independencia”.

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El congresista de Centro Democrático señaló que el nuevo mandatario debe solventar las crisis en el sistema de salud, seguridad y las finanzas públicas. “Lo público no es un privilegio, es una legitimidad que se honra”, señaló Henríquez.

“No basta con querer un mejor país, tenemos que construirlo”, fueron las palabras de Henríquez con las que pidió al nuevo mandatario de los colombianos poder atender las necesidades, señalando además “la corrupción se come de noche lo que los colombianos producen de día”.

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Además, hablándole directamente al nuevo presidente dijo: “No será esta una hora para pasar por encima de las colectividades políticas, sino de reconocerlas justamente para enriquecer la conversación nacional”.

“Hago esta anotación, señor presidente, en tono menor, pero con la convicción y firmeza porque a todo nuevo gobierno no falta quien le aconseje alimentar el debilitamiento de los partidos para garantizar la gobernabilidad e imponer la voz oficial”, precisó. Y agregó: “Esto termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo. Será con este consenso por Colombia construido en medio de la diversidad que podamos también enfrentar los retos políticos que nos esperan con ocasión de las elecciones del próximo año. De nada servirá para la patria la construcción de un nuevo orden político y administrativo que privilegie la región, como lo propone el presidente si dentro de un año las alcaldías y gobernaciones quedasen coactadas por modelos que no permiten al ciudadano lograr su bienestar”.

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Este mensaje llega luego de que las pujas políticas por la presidencia del Senado dieran a Henríquez como ganador, algo contrario a lo que quería la nueva administración, pues el favorito para ese puesto era Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Además, sucede en medio de la crisis que atraviesa el Centro Democrático luego de la cumbre del partido. En el recinto se ve al expresidente Álvaro Uribe y al expresidente Iván Duque, quienes se mantenían distanciados luego de que el segundo saliera del poder.

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