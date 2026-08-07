De la Espriella ya es presidente de Colombia: “Prometo cumplir la Constitución”

Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial para consolidar la transición de mando. Juramentó como nuevo mandatario de los colombianos y dio lugar a la posesión de José Manuel Restrepo como nuevo vicepresidente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Abelardo Gabriel de la Espriella Otero es finalmente el presidente de Colombia. Tras 47 días de su victoria en la segunda vuelta presidencial, De la Espriella recibió la banda que portará durante los próximos cuatro años como el jefe de Estado de los colombianos en un acto que tuvo varios cambios respecto a las ceremonias que históricamente se han celebrado en los procesos de tránsito de mando.

La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali fue la sede escogida por el nuevo mandatario para tomar juramento ante el Congreso. Y es que el Legislativo aprobó la petición del abogado de 48 años para trasladar la ceremonia a la capital del Valle del Cauca. Allí también tomó juramente su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

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Fueron 70 senadores y más de 130 representantes los que acudieron a esta cita en la que el presidente tuvo los honores del Legislativo. Al evento también acudieron comitivas internacionales de Estados Unidos, encabezada por el fiscal Todd Blanche; el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar; y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Múlino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Nasry Asfura (Honduras) y el Rey Felipe VI de España.

La ceremonia fue liderada por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien impuso la banda presidencial a De la Espriella. Pero antes de este acto solemne, el Legislativo designó una comitiva que dio la bienvenida al presidente, en el primer saludo del nuevo mandatario con esta rama del poder.

A este acto el presidente De la Espriella llegó con el pleno de su gabinete ministerial al completo, encabezado por Rodrigo Lara como ministro del Interior. Esa primer equipo de gobierno tendrá a figuras que fueron importantes en campaña como Mauricio Gómez Amín, quien asumirá en la cartera de Comercio, Industria y Turismo.

Otras figuras que tendrán protagonismo en ese gabinete son Miguel Gómez (Hacienda), el general (r) Jorge Mora (Defensa) y Omar Bula (Relaciones Exteriores). Sin embargo, ese gabinete tendrá su posesión formal desde el Batallón Pichincha, también en Cali, donde De la Espriella dará su primer discurso presidencial.

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“Hoy renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza”, fueron las primeras palabras del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Acto seguido aseguró estar honrado por posesionar a De la Espriella y dijo “usted asume su gobierno con absoluta legitimidad e independencia”.

El congresista de Centro Democrático señaló que el nuevo mandatario debe solventar las crisis en el sistema de salud, seguridad y las finanzas públicas. “Lo público no es un privilegio, es una legitimidad que se honra”, señaló Henríquez.

“No basta que querer un mejor país, tenemos que construirlo”, fueron las palabras de Henríquez con las que pidió al nuevo mandatario de los colombianos poder atender las necesidades, señalando además “la corrupción se come de noche lo que los colombianos producen de día”.

Asimismo envió un mensaje frontal al presidente: “No es la hora de imponer el criterio gubernamental, sino de liderar diálogos y consensos (...) No es una hora de pasar por encima de las colectividades política”. Acto seguido el presidente del Congreso señaló que “de nada servirá para la Patria la construcción de un nuevo modelo político desde las regiones como propone el presidente De la Espriella si dentro de un año las alcaldías y gobernaciones quedan cooptadas por modelos que impiden avanzar en su bienestar”.

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“Colombia no necesita la agitación social ni batallas en las redes sociales, ni vanos intentos de desobediencia civil. Lo que requerimos es un diálogo para construir entre todos la solución de los inmensos problemas que agobian a nuestros compatriotas”, dijo Henríquez.

El discurso fue ampliamente aplaudido por el auditorio en la Universidad Santiago de Cali. Además, tuvo varios vítores al momento de mencionar a Miguel Uribe Turbay, congresista del Centro Democrático. “Nuestros enemigos jamás deben ser nuestros contradictores políticos”, dijo el presidente del Senado.

Por último, Henríquez dijo: “Señor presidente Abelardo de la Espriella, toda una nación espera hoy, mira este acto con la esperanza en que en la Patria habrá mucho por mejorar. (...) El 7 de agosto de 2026 debe ser recordado como el día en que Colombia decidió reencontrarse con su verdadero propósito”. La cabeza del Congreso finalizó asegurando: “Bienvenidos a un nuevo amanecer”

Las primeras palabras de De la Espriella como presidente

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda”, fueron las primeras palabras del presidente. Asimismo agradeció a Dios por el camino que le dejó como el nuevo mandatario de los colombianos.

“Seré el presidente de todos los colombianos. De quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”, dijo De la Espriella.

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El mandatario agregó: “En el gobierno que hoy comienza no hay espacio para la intransigencia. Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos los compatriotas (...) Nunca he sido hombre de promesas fáciles, he procurado, por el contrario, que sean los hechos los que hablen por mi. Así será a partir de este momento”.

“El pasado 21 de junio no gabó un hombre o un partido, ganó la democracia colombiana. Ganó el derecho de millones de colombianos de decidir el destino de la nación”, manifestó.

Además, sobre los supuestos fraudes invocados por el Pacto Histórico y el ahora expresidente Gustavo Petro dijo que “las elecciones que me otorgaron este mandato se desarrollaron bajo las mismas reglas, las mismas instituciones y las mismas garantías que permitieron la elección de la administración que hoy ha culminado. Pone en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano. Le digo a la ciudadanía, en el gobierno del Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia”.

“Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que hoy termina. Gracias a Miguel Uribe, en el cielo, Colombia nunca te va a olvidar”, dijo en su discurso.

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De la Espriella dio eco al legado del expresidente Álvaro Uribe y resaltó en la necesidad de recuperar la seguridad en el país. “Refirmo mi intención de derrotar, sin tregua, al narcoterrorismo y a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Colombia”, dijo.

Acto seguido dio la orden a las Fuerzas Militares para “combatir a todas las estructuras criminales”. Dio un nuevo ultimátum a esos grupos criminales y aseguró que “el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”.

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen al mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. La coca ha traído muerte corrupción y destrucción”

“Hago mías las palabras de Winston Churchill: La vitoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin la victoria no hay supervivencia”, dijo. Además, señaló que “la opción del diálogo está totalmente agotada”

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que “el pueblo colombiano conoce mi posición frente a la denominada JEP, lo expresé con claridad a lo largo de la campaña. Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar que la justicia que convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de compatriotas. Respetará el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar el deber de renunciar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nación desconociendo la voluntad popular.”

“Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público( ..) ese equilibrio entre los poderes públicos constituye una garantía irrenunciable de la libertad y un principio republicano que debo proteger, fortalecer y honrar con cada una de mis actuaciones.”. Dijo que habrá transparencia total en sus relaciones con el Congreso será “diálogo será institucional bajo el escrutinio permanente de los colombianos”.

Sobre la Rama Judicial señaló que “en la independencia de los jueces encuentran amparo los derechos de los ciudadanos, límite al ejercicio del poder y firmeza de la vida republicana”. Dijo además que a Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado que “encarnan las más altas garantías de la nación”, razón por la que aseguró, no controvertirá decisiones de estos tribunales.

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“En mi gobierno no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o hacer las instituciones al capricho de quienes gobiernan”, dijo con firmeza.

En materia de sus ordenanzas, dijo que este mismo viernes ordenará medidas para “impedir el desvío de los recursos públicos”. El presidente señaló que atacará de raíz ese flagelo e insistió que “no voy a tolerar ningún escándalo de corrupción por pequeño que sea”.

“Desde el día de mi victoria mi equipo emprendió la tarea de documentar el basto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas a disposición de las autoridades judiciales y los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros Estados y los mecanismos de cooperación internacional porque la fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el productor de la corrupción. No habrá impunidad, no habrá escondite en el que puedan esconder las consecuencias de sus actos”, remarcó De la Espriella sobre el apartado de la corrupción.

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Sobre el apartado económico dijo que habrá respeto a las decisiones del Banco de la República, así como varios ajustes que favorezcan al sector empresarial. Asimismo indicó que “recuperar Ecopetrol será prioridad absoluta de mi gobierno”, aseguró.

En ese sentido dijo que “se autorizará bajo los más altos estándares técnicos y ambientales el desarrollo del fracking responsable y sostenible”. Con ello manifestó que, aunque se deben buscar fuentes de energía limpias, “esa transición debe erguirse desde la fortaleza y no desde la debilidad”

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