Posesión de De la Espriella EN VIVO: el rey Felipe VI, Milei y otros líderes están en Cali

El rey Felipe VI de España ya está en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

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Este viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. Desde el jueves, las delegaciones internacionales y las personas invitadas a la ceremonia comenzaron a llegar a Cali, capital del Valle del Cauca, donde se realizará el acto de posesión hacia el mediodía, mientras unos 11.000 integrantes de la fuerza pública custodian la ciudad y los municipios aledaños.

El escenario será la Arena USC de Santiago de Cali. El Congreso está citado a las 12:00 p. m. y el presidente electo tomará posesión hacia las 3:00 p. m.

Además, se espera que este mismo viernes se lleve a cabo el acto de reconocimiento de tropas en el Batallón Pichincha, desde donde el nuevo mandatario anunciará el inicio de una ofensiva contra los grupos armados, las organizaciones criminales y sus economías ilícitas. Para este sábado está previsto el primer consejo de seguridad, durante el cual se pondrá en marcha un plan de acción en varias “zonas rojas”.

Siga aquí el minuto a minuto:

La delegación de Estados Unidos, encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, ya está en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente.

También llegaron a la capital del Valle del Cauca el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast.

Entre los más de 6.000 invitados que asistirán a la ceremonia se encuentra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Mientras en Cali todo está listo para el cambio de gobierno, en Bogotá se confirmó que el presidente saliente, Gustavo Petro, encabezará al mediodía de este 7 de agosto un desfile de despedida en la Casa de Nariño junto con su equipo ministerial.

A esta hora, 11.000 integrantes de la fuerza pública custodian Cali y los municipios del Área Metropolitana del Suroccidente, mientras algunos caleños se muestran tensos por todo lo que rodea el evento, especialmente por las medidas relacionadas con el orden público.

Entre las medidas adoptadas por el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro están el día sin carro y sin moto, así como la ley seca, que regirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. También se prohibieron los trasteos, las mudanzas y el transporte de escombros; se restringió el uso de drones en Cali y los municipios aledaños de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira; y se prohibió la venta de gasolina en pimpinas desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 8 de agosto al mediodía.

En materia de seguridad, hay 11.100 integrantes de la fuerza pública desplegados en Cali y los municipios aledaños. Además, el alcalde, Alejandro Eder, anunció que el Ejército custodiará las principales vías de acceso a la ciudad y que habrá 1.500 policías adicionales para reforzar la seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los principales corredores viales, la zona hotelera y los escenarios oficiales.

La Armada protege la vía Cali–Buenaventura y la Fuerza Aérea realiza vigilancia aérea con aeronaves tripuladas y no tripuladas, además de sistemas antidrones.

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