Cruce de mensajes entre Cristo y Benedetti por Jurisdicción Agraria: esto dijo el ministro

El ministro no asistió ni al debate de la tributaria, ni al de la Jurisdicción Agraria, ni al del Ministerio de la Igualdad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exministro del Interior y precandidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo (En Marcha) hizo un llamado de atención al actual jefe de la cartera política, Armando Benedetti, con respecto al futuro de la Jurisdicción Agraria y Rural, paso clave para la reforma agraria del Gobierno Petro y punto contemplado en el Acuerdo de Paz.

En medio de un panorama convulso, con el hundimiento de la reforma tributaria que dejó desfinanciado el presupuesto y el proyecto de la reforma a la salud y un Ministerio de la Igualdad que se ahoga cada vez más, el exministro Cristo señaló que es fundamental impedir el hundimiento de la jurisdicción.

Lea también: Así es la Colombia que los candidatos le proponen a la población afro: “Estarán de primeras”

Citando al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Cristo trinó: “No permitan que el Congreso frustre el sueño de millones de campesinos que llevan décadas esperando jueces agrarios en las zonas de mayor conflictividad por la propiedad y la tenencia de la tierra”.

Cristo habló de una deuda histórica del Estado colombiano con la justicia para el campesinado, que busca subsanarse, en parte, a través de esta jurisdicción.

La función principal de esta herramienta, según el Ministerio de Agricultura, es “garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias”.

Lea: Crítica jornada para Gobierno Petro en el Congreso: sin tributaria y con tres proyectos por hundirse

El proyecto, que ya fue aprobado por consenso en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara en diciembre pasado, aún debe ser aprobado en plenarias.

Al respecto, Benedetti, que no asistió ni al debate de la tributaria, ni al de la Jurisdicción Agraria, ni al del Ministerio de la Igualdad, le respondió al precandidato responsabilizando al Congreso de la República por el estancamiento del proyecto.

Le puede interesar: “Pagarán los pobres”: presidente Petro cuestionó hundimiento de reforma tributaria en el Congreso

“El semestre pasado el Gobierno ayudó a construir un consenso entre todos los partidos para llevar una sola ponencia a Cámara y a Senado, pero le insisto: la responsabilidad es del Congreso”, afirmó el ministro.

Han pasado cerca de diez semanas en las que la Cámara de Representantes tiene el debate de la jurisdicción dentro de los puntos siguientes a discutir. Sin embargo, se ha dilatado por falta de quórum, por la ausencia de sectores de la oposición.

En ese sentido, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que “el proyecto de ley reunía los acuerdos desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico. Quiero dejar en evidencia que el punto anterior a la jurisdicción agraria del orden del día sí tuvo quorum”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.