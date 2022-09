“No haber visto la caída de Maduro”: la mayor frustración del expresidente Duque

El exmandatario reapareció para hablar de su administración y lanzar pullas al gobierno de Petro, ¿qué más dijo el expresidente? Foto: AFP - CRIS BOURONCLE

El expredidente de Colombia, Iván Duque, reapareció tras su salida de la Casa de Nariño hace un mes. En esta ocasión, el exmandatario aprovechó una entrevista que le hicieron, para hablar de lo que ha sido su vida tras abandonar el mayor cargo político del país, sus frustraciones y lanzar pullas al gobierno de Gustavo Petro. Según dijo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el responsable de su mayor frustración cuando era presidente.

Gracias @camilocnn por la invitación a su programa en @CNNEE. Siempre será un placer dialogar sobre los logros que dejó nuestro Gobierno y la defensa de la democracia y las libertades en América Latina. https://t.co/uykpvSTmIl — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 8, 2022

Duque habló en una entrevista que le hizo CNN en la que le preguntaron sobre los fracasos que tuvo en su mandato. El expresidente sostuvo que no considera haber tenido fracasos, pues, según dijo, no vive su vida pensando en ello, pero admitió que tiene una frustración: ver el final del gobierno de Nicolás Maduro. “Tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuatrienio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo el exmandatario.

Lea también: Congreso gobiernista: así los tradicionales y alternativos tramitarán las reformas de Petro

Con su acostumbrada jerga, Duque expresó que él se enfrentó “a ese bandido” e hizo hincapié en la denuncia que presentó contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional. “Participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y, por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa, la democracia no termina con la Presidencia”, sostuvo Duque.

Por otra parte, el expresidente se refirió a la situación entre Colombia y Nicaragua y la disputa que hay por los límites marítimos entre las dos naciones. Duque se refirió al gobierno nicaragüense como una dictadura y manifestó que “es preferible un siglo de tensiones a cederle territorio de Colombia a la dictadura de Daniel Ortega”. A esto, el exmandatario añadió que “Colombia no puede ceder su soberanía y mucho menos a una dictadura que con infamias, con oprobiosos, está sometiendo a todo un pueblo. Nosotros hacemos respetar nuestra soberanía y es preferible la tensión a la claudicación de nuestro territorio”.

Podría interesarle: Nuevo Congreso: entre la promesa del cambio y la politiquería tradicional

Asimismo, Duque habló sobre el nuevo gobierno de izquierda en Colombia y aprovechó para lanzar algunas pullas a Petro. El expresidente dijo que el nuevo mandatario tiene que darse “cuenta que gobernar a Colombia requiere forjar consensos, que no se pueden hacer imposiciones ideológicas. Creo que ese será el reto más grande que tendrá a lo largo de los próximos meses”. Igualmente, aprovechó y dijo recordó la victoria que él tuvo ante Petro en 2018, cuando le ganó por más de dos millones de votos y recalcó que Petro solo ganó hasta esta, su tercera vez aspirando a la Presidencia.

La victoria de la izquierda en Colombia, dice Duque, se debe más a “que hubo falta en esta elección de una mejor confrontación de las ideas, sobre todo en la segunda vuelta presidencial. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, llevó a esa victoria”. Igualmente, dentro de su intervención, el expresidente expresó que espera que Petro “respete ese período presidencial de cuatro años, así como yo lo respete, porque yo nunca tuve argumentaciones para decir que es que necesitaba más de cuatro años para sacar adelante mi plan de gobierno”.

“Adapté mi plan de gobierno al período constitucional que tiene Colombia, que son cuatro años, y yo creo que ese principio debe ser respetado por el actual presidente y por quienes vengan más adelante”, concluyó Duque.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político