No hay acuerdo en presidencia de Senado: irán a voto limpio, pero Liberales van con Deluque

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez están en la disputa por la presidencia del Senado. El primero tendría el apoyo mayoritario. Foto: Archivo Particular

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Este sábado 18 de julio fue la última reunión en el hotel Grand Hyatt de Bogotá entre compromisarios, pero terminó sin acuerdo sobre quién ocupará la presidencia del Senado en el primer periodo legislativo que iniciará el 20 de julio. El Centro Democrático irán a voto limpio para intentar que Honorio Enriquez logre la máxima distinción de la cámara alta, mientras Alfredo Deluque —quien cuenta con el guiño del presidente electo— ya suma las mayorías al tener la bancada del partido Liberal a su favor. Esto se sabe.

En el último día de cónclave entre los compromisarios de todos los partidos que tienen una curul en el Senado, no se logró ningún acuerdo para destrabar la elección entre Alfredo Deluque (Partido de la U), quien tiene el guiño del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, y Honorio Henríquez (Centro Democrático), cuyo partido argumenta que, al ser la bancada de gobierno mayoritaria, puede aspirar a esa dignidad por derecho.

Sin embargo, el Partido Liberal anunció que su bancada de senadores respaldará a Alfredo Deluque, del Partido de la U, para la presidencia de esta corporación. Según pudo conocer El Espectador, esta decisión se tomó en la noche del viernes 17 de julio en una reunión interna de bancada en el mismo hotel Grand Hyatt.

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