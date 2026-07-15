“No hay lugar para la violencia política”: ONU hace otro llamado a una transición pacífica

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha criticado duramente el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En medio de las tensiones que surgieron por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el Acuerdo de Paz, el último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas se refirió a la necesidad de continuar con lo pactado en 2016. También hizo un llamado a dejar de lado la violencia política y a “desescalar la retórica confrontacional”.

En las observaciones que plantea ese reporte, en el que se señala la persistencia de “graves problemas de seguridad en regiones específicas” y las continuas “disputas ente grupos armados por el territorio y por las economías ilícitas”, también se plantearon acercamientos con la administración entrante para un acompañamiento en torno a la implementación de lo pactado. De acuerdo con el informe, “la transición hacia un nuevo Gobierno se está llevando a cabo en un momento crítico para el proceso de paz”.

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“A medida que un nuevo Gobierno se prepara para asumir el poder, deseo resaltar la disposición de las Naciones Unidas a seguir acompañando a las autoridades y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por alcanzar una paz y una seguridad duraderas. Una transición fluida y cooperativa entre los Gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo Final de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, se lee en el documento.

Y, en esa línea, se abre la puerta a un diálogo de Miroslav Jenča, el representante especial de la ONU y jefe de esa misión, con De la Espriella “para conocer sus puntos de vista y prioridades y para ofrecer la experiencia y las capacidades de la Misión, que se basan en casi diez años de asistencia prestada durante distintos gobiernos”. Además, se reconoce que la paz y la seguridad “volvieron a situarse entre las principales preocupaciones de la población colombiana y ocuparon un lugar destacado en el debate electoral”.

Incluso, la Misión de Verificación va más allá y hace un llamado sobre la violencia política y la polarización que permeó la contienda electoral. Indica que la paz duradera también exige que los ciudadanos “trabajen juntos más allá de las profundas divisiones políticas tras un período electoral tenso y marcadamente polarizado”.

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“No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las tendencias se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo. De cara al futuro, será importante que todas las partes interesadas actúen en el interés general del país y aprovechen la oportunidad para promover un futuro más estable y próspero”, señala la Misión.

Está previsto que este mismo miércoles el órgano presente el informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Será Jenča el encargado de hacerlo y será el último que se presente en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, se conoce en medio de las tensiones que desataron los anuncios de De la Espriella sobre la fusión de oficinas de paz en su mandato y los señalamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y líder de Comunes.

Este es el informe completo:

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