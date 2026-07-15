Se calienta pulso entre compromisarios para las negociaciones de presidencias del Congreso

Este 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso, que se renueva en un 60 %. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Una nueva reunión está prevista para este miércoles entre los compromisarios definidos por los partidos para el nuevo Congreso. La posesión ocurre este 20 de julio y para esa fecha ya deberán estar casi que definidos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, el pulso continúa y la lista de aspirantes se está moviendo.

Precisamente, parte de esos encuentros ha girado en torno a un recambio en los nombres que buscan liderar ambas corporaciones. Inicialmente, estaba previsto que Alfredo Deluque (Partido de la U) y Daniel Briceño (Centro Democrático), encabezaran la cámara alta y la baja, respectivamente. Sin embargo, eso está en veremos después de que del partido del expresidente Álvaro Uribe se propusiera al senador Honorio Henríquez para encabezar el Senado.

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Eso implicaría, entre otras cosas, que también cambiaría la persona que lidere la Cámara de Representantes. Y por ello es que nombres como Julio César Triana (Cambio Radical) y Nicolás Barguil (Partido Conservador) entran al pulso para definir quién liderará esa corporación legislativa.

Pero no toda la discusión está sobre las presidencias, pues direcciones administrativas y secretarías también hacen parte de esas negociaciones. Los conservadores quieren mantener la Secretaría que actualmente ostenta Jaime Lacouture, mientras que los liberales quieren lo propio con la Dirección Administrativa de la Cámara, que podría quedar en manos de la actual ministra de Comercio, Diana Morales. La jefa de cartera ha hecho parte del proceso de selección y su llegada se ve con buenos ojos, al menos en esas toldas.

Lo que se sabe es que un sector de los tradicionales apoyaría a Deluque. Así lo hizo saber el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien delineó que sus 10 senadores no le darán el voto a Henríquez. Sin embargo, todavía se está en definiciones en otros sectores: el Pacto Histórico, por ejemplo, espera reunirse este mismo miércoles para definir a quién apoyarán para la presidencia del Senado. El partido, que tiene la bancada más grande de este Legislativo, está en la oposición, así que no disputará a nombre propio ese puesto y tendrá que decantarse por Henríquez y Deluque.

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El mismo gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha estado en esas discusiones entre los tradicionales. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que “va a haber un esquema de gobierno y oposición muy claro” e invitó a los partidos que crean en la “resistencia constitucional” a hacer parte de la bancada oficialista.

“Aquí tenemos que resistir todos los que creemos en la democracia a esos intentos, no de la izquierda, sino de la izquierda más radical, por básicamente afectar y menoscabar nuestra democracia”, aseguró.

¿Quiénes son los compromisarios de cada partido?

Ya fueron fijados los nombres de los miembros de las comisiones de compromisarios que definirán las presidencias de las 14 comisiones del Congreso (siete en Cámara y siete en Senado), además de las jefaturas de ambas cámaras de cara a la posesión del nuevo Legislativo el 20 de julio.

Son un poco más de 60 congresistas los que fueron designados para esta tarea. Desde el Pacto Histórico se determinó que quienes cumplirán con esta función en Senado serán Diana Carolina Corcho Mejía, Agmeth José Escaf Tijerino, Sandra Claudia Chindoy Jamioy, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Pedro Hernando Flórez Porras, Carlos Alberto Benavides Mora y Cristian Kevin Gómez Paz. En la Cámara son Aida Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio Garzón, Andrea Camila Vargas, Alejandro Toro Ramírez, Natalia Moreno Puin y Jaime Santamaría.

Por su parte, los compromisarios del Partido Liberal para el Senado serán Lidio Arturo García Turbay, Oscar Hernán Sánchez León, Álvaro Henrry Monedero, Leonardo de Jesús Gallego Arroyave y Alix Yirley Vargas Torrado. En la Cámara estarán Kelyn González, José Octavio Cardona, Alexander Harley Bermúdez, Bleidy del Carmen Pérez, Mario José Carvajal, Camilo Andrés Gómez Mosquera y Mello Castro González.

Para el Conservador, en el Senado, son Nadia Blel, Juan Carlos García Gómez, Diela Liliana Benavides Solarte y David Alejandro Barguil Assis. En la Cámara son Delcy Isaza, Juan Loreto, Andrés Montes, Alfredo “Ape” Cuello y José Luis Duarte.

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En el Centro Democrático se definieron, en el Senado, a Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Carlos Manuel Meisel Vergara, Enrique Cabrales Baquero, María Angélica Guerra López, Oscar Leonardo Villamizar Meneses y Zandra María Bernal Rincón. En la Cámara, a Eduar Alexis Triana, Arledy Alvarado, Miguel Ángel Pinto y Jhon Jairo Berrío.

En el Partido de la U son Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Juan Carlos Garcés Rojas, John Moisés Besaile Fayad, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Ana Paola García Soto. En Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, José Nicolás Gómez Medina y Selmen Arana Cano. En la Cámara son Milene Jarava Díaz, Víctor Manuel Salcedo, Camilo Esteban Ávila y Milton Virgilio Carreño.

Alianza Verde ya tiene a Ariel Ávila, “Jotape” Hernández y Duvalier Sánchez en el Senado. Para la Cámara estarán Alejandra Abásolo, Catherine Juvinao, Jaime Raúl Salamanca y Mauricio Toro.

Y el ASI definió en el Senado a Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y Wilder Iberson Escobar Ortiz. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) tendrán a Jorge Rodrigo Tovar, James Hermenegildo Mosquera, Tatiana Gaona Pinzón y Edinson Rodríguez.

Estos son los compromisarios de cada partido:

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